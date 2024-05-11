Кинопремьеры недели: «Привет, папа», «Планета обезьян: Новое царство» и «Идеальная зависимость»

На этой неделе в казахстанском кинопрокате вышли интересные киноновинки от казахстанского производства – драмеди «Привет, папа» и хоррор «Кумалак». Также состоялись премьеры фантастики «Планета обезьян: Новое царство боевик», боевика «Пацан против всех», спортивной мелодрамы «Идеальная зависимость» и фантастики «Сто лет тому вперед», передает корреспондент агентства Kazinform.

«Привет, папа» – драмеди. Режиссер: Дамир Тастембеков («Я пышка», «Маша и Дударай»). Страна: Казахстан.

Главный герой фильма – старшеклассник, который переживает из-за отсутствия отца в семье. Несмотря на то, что его мама делает все, что в ее силах, парню не хватает мужской поддержки. Он принимает решение отыскать отца и узнать тайны родителей.

В роли отца выступил Еркебулан Дайыров («ГОК», «Янычар», «Золотая орда»), мамы - Юлдуз Раджабова и в главной роли - Жасулан Копберген («Алматы, я люблю тебя!», «На грани»).

«Кумалак» («Qumalaq») – хоррор от казахстанского режиссера Талгад Жаныбеков («Zero» и «Других вариантов нет».

Эльмира еще не взрослая, но на ее плечах нелегкая задача – спасти мир от зловещей тьмы. Потому что именно ее дачный дом становится порталом для опасных сущностей из другого мира.

Роли исполняют: Азамат Сатыбалды («Братья», «Дорога к матери», «Томирис»), Сабина Жаныбекова, Ольга Ландина и Мариям Думан.

«Планета обезьян: Новое царство» – боевик, фантастика. Режиссер: Уэс Болл, снявший три части «Бегущего по лабиринте» и «Руины». Страна: США.

Спустя десятилетия после событий предыдущей части люди одичали, а обезьяны разбились на множество кланов. Новый вождь Проксимус извращает наследие Цезаря, устраивая охоту за человеческими технологиями, а молодой шимпанзе Ноа и девушка Мэй пытаются ему помешать.

В ролях: Фрейя Аллан («Ведьмак», «Нечисть», «В пустыне смерти»), Дичен Лакмэн («Бесстыжие», «Агенты Щ.И.Т.»), Кевин Дюран («Остаться в живых», «Викинги», «Робин Гуд»), Уильям Х. Мэйси («Бесстыжие», «Фаворит», «Комната») и Питер Макон («Как избежать наказания за убийство», «Декстер», «Босх»).

«Пацан против всех» – боевик. Режиссер: Мориц Мор. Страна: Германия, ЮАР, США

Семья парня была убита Хильдой Ван Дер Кой — главой коррумпированной постапокалиптической династии, а сам он стал глухонемым. Бой сбегает в джунгли, где отшельник обучает его боевым искусствам. Завершив обучение, парень оказывается один в безумном мире и вскоре попадает в группу сопротивления, которая строит планы свергнуть правящую династию.

Роли исполнили Билл Скарсгард («Оно», «Касл-Рок» и «Хемлок Гроув»), Джессика Рот («Ла-ла Лен», «Счастливого дня смерти»), Мишель Докери («Анна Каренина», «Аббатство Даунтон», «Забытые Богом»), Бретт Гельман («Очень странные дела», «Дрянь») и Айзейя Мустафа («Никита» и «Остров»).

«Идеальная зависимость» – боевик и спортивная мелодрама от режиссера Кастиля Лэндона («Мыслить, как преступник», «Бесконечная история. Альбион»). Страна: США, Германия.

Тренер по боксу Сиенна полна ненависти к бывшему парню Джэксу, который изменил ей. Она намерена натренировать единственного, кто сможет свергнуть Джэкса, который является лучшим на ринге. Но план мести выходит из-под контроля, когда новый подопечный Сиенны влюбляется в спортсменку.

В ролях: Киана Мадейра («Черная материя», «Флеш», «Воровки»), Росс Батлер («13 причин почему», «Волчонок», «Особо тяжкое выступление»), Мэттью Ношка («Без обид»), Ману Беннетт («Спартак», «Хроники Шаннары», «Хоббит: Нежданное путешествие») и другие.

«Сто лет тому вперед» – приключения, фантастика. Режиссер: Александр Андрющенко, снявший «Чики», «Повелитель ветра», «Лед» и «Призрак». Страна: Россия.

На большие экраны возвращаются полюбившиеся герои мультфильма «Гостья из будущего». Москвич из нашего времени Коля Герасимов и гостья из будущего Алиса Селезнева снова встретятся, чтобы найти маму девочки, отвоевать у космических пиратов Вселенную и восстановить ход времени.

В ролях: Даша Верещагина («Оффлайн», «Трудные подростки»), Марк Эйдельштейн («Монастырь», «Сама дура», «Смычок»), Константин Хабенский («Метод», «Небесный суд», «Географ глобус пропил»), Виктория Исакова («По ту сторону смерти», «Оттепель», «Ученик»), Фёдор Бондарчук («Призрак», «Молодежка», «Притяжение»), Александр Петров («Метод», «Лед», «Полицейский с Рублевки») и Юра Борисов («Отчий берег», «Мотыльки», «Молодая гвардия»).