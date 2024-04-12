Кинопремьеры недели: «Предчувствие», «Наши пацаны. Афган» и «В огне»

На этой неделе в казахстанском кинопрокате выходят «Предчувствие» Бертран Бонелло, «Наши пацаны. Афган» Ерасыла Байболова и «В огне» Самата Сыржана, передает корреспондент агентства Kazinform.

«Предчувствие» – мелодрама, триллер, фантастика от режиссера Бертрана Бонелло, снявшего «Сен Лоран. Стиль – это я», «Кома» и «На войне». Страна: Франция, Канада.

Решившись на очистку ДНК, Габриэль начинает путешествие по своим прошлым жизням, в каждой из которых встречает Луи. Она ощущает мгновенное взаимное притяжение, но ее преследует предчувствие, что произойдет нечто страшное.

В главных ролях: Леа Сейду («Дюна 2», «Жизнь Адель», «Не время умирать») и Джордж Маккэй («1917», «Обитель теней» и «Офелия»).

«Наши пацаны. Афган» – комедия, экшн. Режиссер: Ерасыл Байболов. Страна: Казахстан.

Главный герой - разведчик Ораз вместе с друзьями отправился по специальному заданию в Афганистан. Им предстоит остановить поставку наркотиков в Казахстан, если они, конечно, не переругаются друг с другом.

В главных ролях: Алмат Сакатов («Тойхана», «Игрок» и «Пацанские истории»), Бейнур Баймухамбетов, Еркебулан Токтар и Улан Нусипалиев.

«Оттегі» («В огне») – драма от казахстанского режиссера Самата Сыржана. Страна: Казахстан.

Главный герой Габит доживает свои последние месяцы в тюрьме. По мнению врачей, он не проживет долго, поэтому герой решает сбежать и исполнить свои желания перед смертью.

Роли исполнили: Олжас Абай, Иманали Сапаров, Ерболат Алкожа, Саят Исембаев, Клара Бельжанова и Асхат Урпеков.



