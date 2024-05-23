Кинопремьеры недели: «Последний приговор», «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» и «Гарфилд в кино»

На этой неделе в казахстанском кинопрокате выходят «Соңғы үкім» («Последний приговор») - совместная работа Ергена Токмырзина и Ерлана Нурмухамбетова, «Менің атым Қызболсын» («Меня зовут Кызболсын») Максата Оспанова, «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» Джорджа Миллера, «Қораға кірдік» («Пельменное рабство») Олжаса Нурбай и «Гарфилд в кино» Марка Диндала, передает корреспондент агентства Kazinform.

«Соңғы үкім» («Последний приговор») – драма режиссерского дуэта Ерлана Нурмухамбетова и Ергена Токмырзина. Страна: Казахстан.

Фильм рассказывает о жизни Ахмета Байтурсынова, который является одним из самых ярких представителей казахской политической элиты начала XX века, казахским просветителем, лингвистом, литературоведом, поэтом, публицистом, переводчиком и общественным деятелем. Сюжет разворачивается вокруг знаковых событий, оказавшие влияние на его судьбу. Он смог вырасти из педагога в признанного всеми учителя нации. За сорок лет своей деятельности он пережил неоднократные аресты и гонения, но несмотря на трудности он продолжал политическую деятельность.

В главных ролях известный казахстанский актер Азамат Сатыбалды («Томирис», «Коктейль для звезды»), Ерлан Карибаев («Дорога к матери») и Дарья Александрова («Свадьба на троих», «Адалиты» и «Нархоз»).

«Менің атым Қызболсын» («Меня зовут Кызболсын») – комедия. Режиссер фильма: Максат Оспанов, ранее снявший фильм «Где мой дом?». Страна: Казахстан.

Главный герой Адиль становиться жертвой страшного проклятия и оказывается в мире, где мужчины и женщины поменялись социальными ролями. Адиль теперь постоянно сталкивается с гендерным неравенством и меняет свои взгляды.

Роли исполнили: Еламан Есентаев, звезда серии фильмов «Каникулы off-line», Акбота Нур («Обрати на меня внимание», «Той любой ценой»), Азат Сейтметов («Рэкетир», «Он и Она», «Отец») и многие другие.

«Қораға кірдік» («Пельменное рабство») – комедийная драма, кинопроект молодого режиссера Олжаса Нурбай. Страна: Казахстан.

Мелкие мошенники Шерхан и Казанбас переезжают в Алматы, не зная какие сюрпризы ждут их в большом городе. С ними знакомятся красивые девушки и приглашают к себе. Но это оказывается ловушкой, двое мужчин похищают их. Теперь они в пельменном рабстве и вынуждены целыми днями лепить пельмени. Мнение друзьей разделилось, один из них хочет сбежать из рабства, а другому вполне нравиться положение дел. Смогут ли они выбраться или найдут здесь свое место?

В фильме снимаются Абильмансур Сериков – звезда проектов «5:32» и «Дос-Мукасан», Ерболат Алкожа («Рай под ногами матерей», «Счастье», «Корни») и Олжас Нурбай («Мошенники», «Саке», «Скорая»).

«Фуриоса: Хроники Безумного Макса» – постапокалиптический приключенческий боевик. Приквел к «Безумному Максу: Дорога ярости» (2015) и пятая часть франшизы «Безумный макс» (1979 – 2024). Режиссером и сопродюссером выступил Джордж Миллер, известный благодаря 45-летней истории о приключениях Макса Рокатански. Страна: Австралия и США.

Действия фильма происходят в недалеком будущем. Фуриоса – главная героиня, юная воительница из Зеленых земель. В детстве ее похитили люди из орды байкеров во главе с военачальником Дементусом. Ее мечта – вернуться в родные земли. И она попытается это сделать, ведь предстоящая война – идеальное время, чтобы скрыться от глаз недругов.

Главные роли в фильме исполнили: Аня Тейлор-Джой («Эмма», «Сплит» и «Ход королевы»), Крис Хемсворт, известный своими ролями во вселенной Марвел, Энгус Сэмпсон («Ходячие мертвецы» и серия фильмов ужасов «Астрал») и другие.

«Гарфилд в кино» – мультфильм. Режиссер кинопроекта: Марк Диндал («Похождения Императора», «Цыпленок Цыпа» и «Коты не танцуют»). Страна: США, Великобритания.

После неожиданного воссоединения Гарфилда со своим давно потерянным отцом, бродячим котом Виком, он и его собачий друг Оди вынуждены отказаться от своей совершенно изнеженной жизни, чтобы присоединиться к Вику в рискованном ограблении.