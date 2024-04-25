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    17:30, 25 Апрель 2024 | GMT +6

    Кинопремьеры недели: «Миллионеры из общаги», «Министерство неджентльменских дел» и «10 жизней»

    Кинопремьеры недели: «Миллионеры из общаги», «Министерство неджентльменских дел» и «10 жизней»
    Фото: Kazinform

    На этой неделе в казахстанском кинопрокате выходят интересные фильмы: «Миллионеры изобщаги» Манаса Халдарова, «Министерство неджентльменских дел» Гая Ричи, «Меч короля» Николая Арсель, «Астрал. Шепот мертвых» Ави Сурьяди и «10 жизней» Крис Дженкинс, передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Миллионеры из общаги» – драма и комедия.

    Режиссер: Манас Халдаров. Страна: Кыргызстан.

    Трое друзей из Алматы решают начать бизнес. Но смогут ли они сохранить дружбу и заработать денег?

    В главных ролях: Даулет Узбеков, Руслан Айдар и Адан Жаббар.

    «Министерство неджентльменских дел» – история военных событий от режиссера Гая Ричи, снявшего «Омерзительная восьмерка», «Карты, деньги, два ствола», «Агенты А.Н.К.Л.».

    Страна: США, Великобритания, Турция.

    Великобритания 1942 год. Отпетые авантюристы объединятся в сверхсекретное боевое подразделение и отправятся на выполнение дерзкой миссии против нацистов. Теперь их дело — война, и вести они её будут совершенно не по-джентльменски.

    В ролях: Генри Кавилл («Агенты А.К.Н.Л.», «Война богов: Бессмертные», «Звездная пыль»), Эйса Гонсалес («Малыш на драйве», «Алита: боевой ангел», «Женщины убийцы»), Алан Ричсон(«Черное зеркало», «Тайны Смолвиля»), Алекс Петтифер («Я – четвертый», «Страшно красив», «Анатомия любви»), Хиро Файнс Тиффин («После», «Договор молчания») и другие.

    «Меч короля» – биография, драма, история.

    Режиссер: Николай Арсель, снявший «Девушка с татуировкой дракона» и «Королевский роман». Страна: Дания, Швеция, Норвегия, Германия.

    Датский король отправляет своего лучшего рыцаря обуздать дикие земли. Но здесь, за стенами высоких замков, свои законы. Местные князья не спешат подчиняться королевскому наместнику.

    Роли исполнили: Мадс Миккельсен («Охота», «Ганнибал» и «Доктор Стрэндж»), Аманда Коллин («Воспитание волками», «Меркур», «Местериум. Тьма в бутылке»), Симон Беннебьёрг («Правительство» и «Наследие»), Мелина Хагберг и другие.

    «Астрал. Шепот мертвых» – ужасы от режиссера Ави Сурьяди.

    Страна: Индонезия, Южная Корея.

    Алекс – новенький в школе и подвергается буллингу. Единственная, кто приносит ему радость - другая новенькая Мэгги. Сверстники заставляют Алекса провести спиритический сеанс, но что-то идет не так. Вскоре почти все участники погибают при жутких обстоятельствах. Только Алекс и Мэгги смогут остановить зло, проникшее в школу.

    В ролях: Аманда Роулс, Арья Васко, Юник Присцилла, Верди Солаиман и Сониа Алисса.

    «10 жизней» – мультфильм.

    Режиссер: Крис Дженкинс. Страна: Великобритания, Канада.

    Кот Беккет потратил все свои 9 жизней, но судьба позволила ему прожить еще столько же, но в разных телах. Кот пройдет этот путь, и научится ценить свою собственную жизнь.

    Теги:
    Культура Фильмы Новости кино Кинотеатры
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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