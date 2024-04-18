Кинопремьеры недели: «Мы вместе», «По Фрейду» и «Собачья жизнь: Друзья навек»

На этой неделе в казхастанском кинопрокате выходят фильмы «Мы вместе», «По Фрейду», «Эбигейл», «Город тайн: Исчезнувшая» и «Собачья жизнь: Друзья навек», передает корреспондент агентства Kazinform.

«Біз екеуміз» («Мы вместе»), — комедия от режиссера «Жаным, ты не поверишь», «Брат или брак», «Coco & Janbo» Ернара Нургалиева. Страна: Казахстан.

Главный герой — лудоман, который погряз в долгах перед всеми своими близкими. Его последний шанс — работа сиделкой у парализованной бабушки, но там нужны исключительно девушки. Для лудомана это не проблема, ведь он отличный актер.

В ролях: Даурен Сергазин («Хотя бы в кино», «Брат или брак», «Войско Мын Бала»), Гулназ Жоланова («Бизнес по-казахски в Бразилии», «Хотя бы в кино», «Аким»), Ерболат Алкожа («Операция «Алтын адам», «Счастье», «Голиаф»), Шерхан Пирназар («Джохан», «Три») и другие.

«По Фрейду» — драма от режиссера фильмов «Человек, который познал бесконечность» и «Дондон-Таун» Мэтта Брауна. Страна: Ирландия, Великобритания, США.

Фильм показывает интеллектуальную беседу о главной загадке мироздания основателя психоанализа Зигмунда Фрейда с Клайвом С. Льюисом, будущим автором цикла повестей «Хроники Нарнии».

В главных ролях: Энтони Хопкинс («Перелом», «Ганнибал», «Доказательство»), Мэттью Гуд («Хранители», «Аббатство Даунтон», «Корона»), Лив Лиза Фрис («Вавилон-Берлин», «Ромео»), Джоди Бальфур (Наемник Куорри», «Корона») и другие.

«Эбигейл» — триллер и фильм ужасов от создателей «Крик 6» и «Я иду искать» Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт. Страна: США, Ирландия.

Банда преступников похищает 12-летнюю балерину, дочь криминального авторитета, чтобы объявить выкуп за нее. Но они не знают, что спрятавшись в уединенном особняке сами могут стать жертвами.

В ролях: Кэтрин Ньютон («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Леди Бёрд» и «Большая маленькая ложь»), Джанкарло Эспозито («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»), Дэн Стивенс («Легион», «Аббатство Даунтон»), Мэттью Гуд («Корона», «Игра в иммитацию») и другие.

«Город тайн: Исчезнувшая» — триллер. Режиссер: Роберт Коннолли, снявший фильмы «Друг в океане» и «Эмили». Страна: США.

Пять девушек отправляются на корпоративный тимбилдинг в горы. В ходе квеста бесследно исчезает одна из них, а другие участники похода явно что-то скрывают. На помощь местному следствию приезжает федеральный агент Аарон Фальк. Однако чем больше он углубляется в дело, тем больше прозрений у него возникает. Ведь каждая из вернувшихся рассказывает свою версию произошедшего, а местной полиции совершенно неясно, что тут делает федерал и зачем ему звонила пропавшая перед своим исчезновением.

В ролях: Эрик Бана («Жена путешественника во времени», «Троя», «Еще одна из рода Болейн»), Анна Торв («Грань», «Охотник за разумом», «Тихий океан»), Деборра-Ли Фернесс («Рев», «Корелли»), Робин МакЛиви («Ад на колесах», «Родина») и другие.

«Собачья жизнь: Друзья навек» — семейная драма от режиссера Ван Сяоле. Страна: Китай.

Когда в семье наступают непростые времена, на помощь приходит очаровательный щенок по кличке Кола. Новый друг способен вдохнуть жизнь и научить людей искренней любви и преданности.

Роли исполнили: Янь Ни, Тань Сунъюнь, Джеки У, Цзян Лун, Чжао Сяотан, Фэн Лэй, Ли Хучэн, Гао Лу и Лю Яцзинь.