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    19:00, 30 Май 2024 | GMT +6

    Кинопремьеры недели: «Хотя бы в кино 3», «Я не киллер» и «Майор Гром: Игра»

    Кинопремьеры недели
    Фото: Kinopoisk.ru

    На этой неделе в казахстанский кинопрокат комедия «Хотя бы в кино 3», документальный фильм «Ушедшая идиллия», комедия «Я не киллер», мелодрама «Я помню», приключенческий боевик «Майор Гром»: Игра» и мультфильм «10 жизней», передает корреспондент агентства Kazinform.

    «Хотя бы в кино 3» — комедия. Режиссер: Дастан Садманов. Страна: Казахстан.

    Кайрат снова ввязывается в передрягу, на этот раз он оказывается меж двух преступных группировок, но ему удается спрятаться в китайской школе Кунг-фу. Ради спасения больной матери Кайрат готовится собрать команду и найти пропавшее золото бывших казахстанских олигархов.

    Роли исполнили Кайрат Адилгерей («Обрати на меня внимание», «Казахи против пришельцев»), Амангали Сыпабеков, Нурбек Мукушев («Голиаф», «Желтая кошка»), Канат Алжапаров.

    «Ушедшая идиллия» — документальный фильм китайского режиссера Чжоу Цзюнь и казахстанского режиссера Адилшаха Шарехемана. Страна: Китай.

    Фильм повествует о трудностях перехода казахского народа от традиционной кочевой жизни к современной жизни оседлого скотоводства.

    «Я не киллер» — комедийный боевик о фейковом наемном убийце. Режиссером выступил номинант на премию «Оскар» Ричард Линклейтер. Страна: США.

    Главный герой Гэри Джонсон подрабатывает в полицейском управлении, выдавая себя за наемного убийцу, чтобы поймать настоящих преступников. Все идет по плану, пока в этой истории не появляется девушка.

    Главный роли исполнили звезда комедийного жанра Глен Пауэлл («Кто угодно, кроме тебя», «Неудержимые 3» и «Половое воспитание»), Адриа Архона («Морбиус», «Ирма Веп» и «Настоящий детектив»), Ретте и Остин Амелия.

    «Я помню» — романтический фильм о девушке с амнезией. Режиссер: Нань Чжоу. Страна: Китай.

    Простой парень по имени Фэй Ли влюбляется в коллегу Симань. Молодые люди отправляются на корпоратив в Финляндию. Фэй Ли загадывает Северному сиянию желание стать парнем Симань, и оно сбывается. Но что, если у долгожданной истории любви есть всего один день? Ведь девушка страдает от амнезии — проснувшись утром, она не помнит, что было накануне.

    В ролях: Анджела Бейби («Ученик мастера», «Генерал и я» и «Лига богов»), Ли Хунчи («Вперёд, Кальмар!», «Детка» и «Бионическая жизнь») и финский актер Кари Вяянянен («Амазония», «Хоббиты» и «Ночь на земле»).

    «Майор Гром: Игра» — продолжение приключенческого боевика про супергероя в России. Режиссер: Олег Трофим («Лед»). Страна: Россия.

    Год назад майор Гром поймал Чумного доктора. Жизнь героев наладилась, но счастье портит новый злодей в Санкт–Петербурге, называющий себя «Призрак».

    В ролях: Тихон Жизневский («Огонь», «Бременские музыканты», «Топи»), Александр Сетейкин («Последний богатырь»), Алексей Маклаков («Любовь-морковь», «Ночной дозор», «Нулевой пациент»), Любовь Аксёнова («Бывшие», «Жить жизнь», «Гуляй, Вася!») и другие.

    «10 жизней» — мультфильм режиссера «Дома» Криса Дженкинса. Страна: Великобритания и Канада.

    Жизнь домашнего кота резко обрывается, но он не готов оставлять свою хозяйку. Кот уговаривает судьбу дать ему еще шанс. Ему предстоит побывать в шкуре совершенно разных животных, чтобы, наконец, начать ценить свою собственную жизнь.

     

    Теги:
    Культура Новости кино Кинотеатры
    Камиля Есекей
    Автор
    Камиля Есекей
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