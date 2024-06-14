Кинопремьеры недели: «Хам кафе», «Нужды путешественника» и «Головоломка 2»

На этой неделе в казахстанском кинопрокате выходят комедия «Хам кафе», историческая драма «Игра королевы», комедийная драма «Нужды путешественника» и продолжение популярного мультфильма «Головоломка 2», передает корреспондент агентства Kazinform.

«Хам кафе» – комедия режиссера Дархана Саркенова («Квартиранты», «Дубай любой ценой»). Страна: Казахстан.

Небольшому кафе не удается привлечь большое количество покупателей. Положение ухудшает открытие нового кафе напротив, куда уходят все посетители. На фоне проблем администратор неожиданно срывается на клиентах. Заснятый в этот момент, видеоролик набирает огромную популярность в интернете, и грубость становится «фишкой» заведения.

В ролях: Еркебулан Токтар («Женатый холостяк», «Бишарашки», «Zero»), Еламан Есентаев («Каникулы off-line», «Ты – босс»), Сымбат Касимова, Акбота Амангельдина и другие.

«Игра королевы» – историческая драма. Режиссер: Карим Айнуз. Страна: Великобритания и США.

Англия эпохи Тюдоров. Король Генрих VIII, известный своей жестокостью даже к женам, берет в жены Екатерину Парр, аристократку выдающегося ума и сильного характера. Съедаемый паранойей Генрих везде видит предателей и врагов, а в сердце Екатерины зреет запретная страсть. Сможет ли она победить в этой опасной игре, когда на кону стоит не только престол, но и жизнь?

Главные роли исполнили: Алисия Викандер («Девушка из Дании», «Свет в океане», «Анна Каренина»), Эдди Марсан («Рэй Донован», «Грязь», «Шерлок Холмс»), Джуд Лоу («Меч короля Артура», «Молодой папа», «Искусственный разум»), Сэм Райли («Контроль», «Темная долина», «Ребекка»).

«Нужды путешественника» – комедийная драма от южно-корейского режиссера Хон Сан-су («Прямо сейчас, а не после», «Прямо перед тобой», «День, когда он пришел»). Страна: Южная Корея.

Главная героиня Ирис – загадка для любого. Она неизвестно сколько живет в Южной Корее, изучая жизнь и культуру местного населения, зарабатывая на жизнь репетиторством по французкому языку.

В ролях: Изабель Юппер («Пианистка», «Любовь», «Она»), Квон Хэ-хё («Снова двадцать», «Горячая кровь юности», «Одержимые мечтой»), Чо Юн-хи, Ли Хе-ён, Ха Сон-гук и другие.

«Головоломка 2» – мультфильм режиссера Келси Манна. Страна: США.

Главная героиня, как и юные зрители, взрослеет, и вслед за развитием в ее сознании появляются совершенно новые эмоции: Тревожность, Зависть и Стыд. Теперь всем эмоциям предстоит подружиться и услышать друг друга.

Озвучивали: Линда Нигматулина, Гульнара Сильбаева, Алина Ким, Амина Малгаждар, LUINA и Санжар Мади.