Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

С приходом новой кинонедели зрителей ждет интересный выбор премьер. На какие фильмы стоит обратить внимание в ближайшие дни, читайте в обзоре агентства Kazinform.

«Бишарашки в Индии: В поисках мамы»

Продолжение истории семьи Байтемира переносит героев в Индию. Поводом для путешествия становится загадочная посылка, которую Адилет получает во время семейного праздника «40 дней». Она связана с прошлым и, возможно, с судьбой его матери.

В поисках ответов семья отправляется за границу, где их ждут неожиданные открытия, опасные ситуации и эмоциональное воссоединение.

«Колония»

В центре сюжета — лабораторный инцидент, в результате которого на свободу вырывается опасный вирус. Он вызывает мутации и превращает людей в агрессивных существ.

Героям предстоит выживание в условиях быстро распространяющегося хаоса, где каждая ошибка может стоить жизни.

«Супергерл»

Кара Зор-Эл, известная как Супергерл, путешествует по галактике вместе со своим псом Крипто. После нападения космического пирата она теряет корабль, а ее напарник получает ранения.

Объединившись с Рути, чья семья пострадала от того же противника, героиня отправляется в межзвездное путешествие, полное мести, справедливости и личного выбора.

«Три богатыря. Ни дня без подвига 3»

Знаменитые герои вновь оказываются в центре событий. Им предстоит вернуть Князю волшебную ель, снять чары с Коня Юлия и разобраться с новым претендентом на роль фаворита правителя.

Повседневные заботы быстро превращаются в череду масштабных приключений, где богатырям снова нет ни дня без подвига.

«Побег из волшебного измерения»

Брайар, Брамбл и Вик сталкиваются с загадочным существом, которое наделяет их магическими способностями и переносит в необычное измерение Ив-Сити.

Героям предстоит разобраться в природе своих новых сил и найти способ выбраться из хаотичного мира, полного магии и испытаний.

«Легенда о звездной принцессе»

Юный принц отправляется в путешествие по волшебному миру в поисках счастья. На его пути — феи, ведьмы и загадочные существа, проверяющие его силу духа.

Это история о взрослении, любви и испытаниях, через которые проходит герой в сказочном мире.

«Пасть»

Группа отдыхающих оказывается в смертельно опасной ситуации после встречи с обезумевшим бегемотом. Животное вырывается на свободу в болотах Луизианы и начинает охоту.

Теперь героям предстоит бороться за выживание в условиях, где природа становится главным врагом.

«Ночной бизнес»

Манко владеет престижным ночным клубом в Лос-Анджелесе и живет жизнью успешного бизнесмена вместе с женой. Однако ограбление, в результате которого исчезают деньги картеля, меняет все.

Ему предстоит не только восстановить контроль над ситуацией, но и защитить свою семью в мире, где власть и опасность идут рядом.