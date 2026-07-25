Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

С приходом новой кинонедели зрителей ждет интересный выбор премьер. На какие фильмы стоит обратить внимание в ближайшие дни, читайте в обзоре агентства Kazinform.

«Одиссея»

«Одиссея» — новый фильм режиссера Кристофера Нолана, основанный на одноименной поэме Гомера. Экранизация уже стала одним из самых обсуждаемых и ожидаемых кинопроектов года.

Картина рассказывает о долгом возвращении Одиссея на родину после Троянской войны. Во время путешествия ему предстоит столкнуться с циклопом Полифемом, сиренами, нимфой Калипсо и волшебницей Цирцеей. Главную роль исполнил Мэтт Деймон. В фильме также снялись Том Холланд, Энн Хэтэуэй, Роберт Паттинсон, Лупита Нионго, Зендея и Шарлиз Терон.

«Степь»

Азамат и Данияр работают инспекторами в большом степном национальном парке. Азамат — опытный сотрудник, а Данияр только начинает службу. Они следят за соблюдением закона и помогают людям, заблудившимся в степи.

После случайного убийства их жизнь меняется. Героям предстоит противостоять группе браконьеров, которую возглавляет отец погибшего. Помочь им может лишь друг Азамата — загадочный отшельник, живущий в степи.

«Дни Сакамото»

Главный герой Сакамото — легендарный наемный убийца, безупречно выполняющий самые сложные задания. Однако после встречи с любимой женщиной он решает оставить криминальное прошлое и начать новую жизнь. Спокойное существование оказывается недолгим: прошлое настигает Сакамото — за его голову объявляют внушительное вознаграждение, и теперь ему приходится противостоять многочисленным противникам, стремящимся получить награду любой ценой.

«Мой дикий друг. Возвращение домой»

Продолжение семейной истории о мальчике Саше и его необычном друге — лисе по кличке Рыжий.

Узнав, что семью лисенка похитил передвижной зоопарк, Саша решает во что бы то ни стало вернуть животных домой. На пути его ждут новые испытания, неожиданные встречи и верные друзья.

«Патруль времени»

Лейла и ее друзья Абдулла, Айша и Халид, учащиеся академии Акли, случайно открывают способ путешествовать во времени и оказываются в прошлом.

Теперь им предстоит спасти великих ученых от коварного злодея Фасида, не нарушить ход истории и найти способ вернуться домой.