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    Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

    С приходом новой кинонедели зрителей ждет интересный выбор премьер. На какие фильмы стоит обратить внимание в ближайшие дни, читайте в обзоре агентства Kazinform.

    Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана
    Коллаж: Kazinform / Kinopoisk.ru

    «Мятеж»

    Новый боевик с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. По сюжету бывший сотрудник спецназа и полиции Коул Рид работает в сфере частной охраны. После убийства его работодателя-миллиардера Рид оказывается главным подозреваемым. Скрываясь от правоохранительных органов, он начинает собственное расследование и пытается найти тех, кто стоит за преступлением.

    «Астрал 6: Они уже здесь»

    Шестая часть хоррор-франшизы «Астрал». В центре сюжета — молодая мать Джемма, которая обнаруживает у себя способность проникать в потусторонний мир, где находятся потерянные души. Там она сталкивается с демонами, которые хотят использовать ее в качестве проводника в мир живых.

    «Гарри Поттер и философский камень»

    «Гарри Поттер» вновь выходит на большие экраны Казахстана. «Гарри Поттер и философский камень» вышел в 2001 году и положил начало одной из самых успешных франшиз в истории кино. Фильм познакомил зрителей с Гарри, Роном и Гермионой, впервые отправившимися в Хогвартс. 

    «14 күн»

    Главный герой фильма Дархан — успешный и обеспеченный бизнесмен, который, несмотря на карьерные достижения, остается один. Осознав, что в погоне за успехом он потерял связь с близкими друзьями, Дархан решает вновь собрать их вместе. После неожиданной встречи трое друзей детства отправляются в путешествие, связанное с их школьными мечтами и несбывшимися желаниями.

    «Лунтик. Обратная сторона луны»

    Лунтик узнает от мамы, что его папа исчез на обратной стороне Луны. Вместе с кузнечиком Кузей он отправляется на поиски. За героями следуют гусеницы Вупсень и Пупсень. На обратной стороне Луны друзей ждут новые приключения и опасности.

    «Лидия и Всадник тумана»

    Старшего брата Лидии похищает таинственный Заклинатель. Девочка отправляется на его поиски и оказывается на борту летающего корабля «Дельфин», команда которого подбирает ее в Туманном море. Лидия становится ученицей астромага Амброзии, которая разыскивает своего сына и других пропавших детей. Чтобы спасти брата, героине предстоит освоить магию созвездий и научиться доверять собственным воспоминаниям.

    «Последний богатырь. Колобок»

    Колобок не может найти свое место в жизни: одни его сторонятся, другие пытаются съесть. Устав от такой судьбы, он решает вселиться в человека, однако вместо богатыря случайно оказывается в теле застенчивого пекаря Тихона. Пока Колобок и Тихон пытаются справиться друг с другом, они узнают об опасности, которая угрожает им обоим.

    Современная культура Новости кино Кинотеатры
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор