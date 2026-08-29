Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Мятеж»

Новый боевик с Джейсоном Стэйтемом в главной роли. По сюжету бывший сотрудник спецназа и полиции Коул Рид работает в сфере частной охраны. После убийства его работодателя-миллиардера Рид оказывается главным подозреваемым. Скрываясь от правоохранительных органов, он начинает собственное расследование и пытается найти тех, кто стоит за преступлением.

«Астрал 6: Они уже здесь»

Шестая часть хоррор-франшизы «Астрал». В центре сюжета — молодая мать Джемма, которая обнаруживает у себя способность проникать в потусторонний мир, где находятся потерянные души. Там она сталкивается с демонами, которые хотят использовать ее в качестве проводника в мир живых.

«Гарри Поттер и философский камень»

«Гарри Поттер» вновь выходит на большие экраны Казахстана. «Гарри Поттер и философский камень» вышел в 2001 году и положил начало одной из самых успешных франшиз в истории кино. Фильм познакомил зрителей с Гарри, Роном и Гермионой, впервые отправившимися в Хогвартс.

«14 күн»

Главный герой фильма Дархан — успешный и обеспеченный бизнесмен, который, несмотря на карьерные достижения, остается один. Осознав, что в погоне за успехом он потерял связь с близкими друзьями, Дархан решает вновь собрать их вместе. После неожиданной встречи трое друзей детства отправляются в путешествие, связанное с их школьными мечтами и несбывшимися желаниями.

«Лунтик. Обратная сторона луны»

Лунтик узнает от мамы, что его папа исчез на обратной стороне Луны. Вместе с кузнечиком Кузей он отправляется на поиски. За героями следуют гусеницы Вупсень и Пупсень. На обратной стороне Луны друзей ждут новые приключения и опасности.

«Лидия и Всадник тумана»

Старшего брата Лидии похищает таинственный Заклинатель. Девочка отправляется на его поиски и оказывается на борту летающего корабля «Дельфин», команда которого подбирает ее в Туманном море. Лидия становится ученицей астромага Амброзии, которая разыскивает своего сына и других пропавших детей. Чтобы спасти брата, героине предстоит освоить магию созвездий и научиться доверять собственным воспоминаниям.

«Последний богатырь. Колобок»

Колобок не может найти свое место в жизни: одни его сторонятся, другие пытаются съесть. Устав от такой судьбы, он решает вселиться в человека, однако вместо богатыря случайно оказывается в теле застенчивого пекаря Тихона. Пока Колобок и Тихон пытаются справиться друг с другом, они узнают об опасности, которая угрожает им обоим.