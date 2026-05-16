Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

С приходом новой кинонедели зрителей ждет интересный выбор премьер. На какие фильмы стоит обратить внимание в ближайшие дни — читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

«Неожиданные связи 2»

Французская комедия режиссера и сценариста Жюльена Эрве. Фильм является продолжением картины «Неожиданные связи», которая вышла в 2024 году. К своим ролям вернулись Кристиан Клавье, Дидье Бурдон, Сильви Тестю и Марианн Деникур.

Перед самой свадьбой Алисы и Франсуа генетический тест раскрывает тайну происхождения их отцов: оказывается, оба имеют корни далеко за пределами Франции. Удивленные открытием, мужчины с азартом начинают изучать истории своих семей.

«Опасные отношения»

Комедийный боевик с Самарой Уивинг и Джейсоном Сигелом в главных ролях. В центре сюжета — супружеская пара, которая отправляется на уик-энд в уединенный дом у озера, надеясь спасти отношения. Однако романтическая поездка быстро превращается в кошмар, когда туда проникают опасные незнакомцы.

«Mangyshlaq express. Пойыздағы паника»

Казахстанская комедия о девушке по имени Шолпан, которая работает проводником поезда. Однажды она выходит на смену вместо другого сотрудника. В тот же день ей сообщают, что среди пассажиров может находиться ревизор, проверяющий работу персонала. Шолпан решает во что бы то ни стало вычислить его среди пассажиров.

«Өш-2: Қарындас»

Сиквел премьеры 2025 года. Как и предшественник, он поднимает тему домашнего насилия. В центре сюжета — история мужчины, который сталкивается с трагедией в собственной семье. После жестокого преступления против его младшей сестры и бездействия системы он решается на отчаянный шаг и берет правосудие в свои руки. Его личная месть перерастает в жесткое противостояние с теми, кого принято считать «неприкасаемыми».

По словам создателей, в основу истории легли реальные события 2004 года в одном из регионов Кыргызстана.

«Следствие ведут овечки»

Комедия с Хью Джекманом в главной роли. У пастуха Джорджа было любимое хобби — читать детективы своему стаду овец. Но все меняется, когда героя находят мертвым, а привычная жизнь на ферме круто меняет свое направление. Теперь за следствие берутся овечки и сделают все, чтобы отыскать преступника.

«Бой со зверем»

Бывший чемпион MMA Пэттон Джеймс возвращается в октагон после долгого перерыва, чтобы отомстить за своего брата. Ему предстоит финальная жестокая схватка с действующим чемпионом.

«Оно. Дом зла»

Полицейские Джексон и Брайс приезжают на вызов в обычный дом, в котором, по сообщению диспетчера, происходит нечто странное. Не разобравшись в ситуации, Брайс устраивает перестрелку. Однако вскоре выясняется, что за полицейскими наблюдают не только соседи. Дом хранит зловещую тайну, и выбраться из него оказывается не так-то просто.