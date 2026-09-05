Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Бегущая»

Психологический триллер с Галь Гадот в главной роли. Картина рассказывает о юристке Майе, которой во время утренней пробежки сообщают о похищении ее сына Ноа. У Майи есть всего час, чтобы спасти ребенка. Для этого ей предстоит пробежать через весь Лондон, четко следуя указаниям преступника.

«Сыграть в ящик»

Криминальная комедия с Сэмюэлем Л. Джексоном и Евой Грин.

Джек Вульф (Сэмюэль Л. Джексон) — криминальный гений, убийца и вор, но теперь его бухгалтерия привлекла внимание федералов. Он решает провернуть аферу — инсценировать собственную смерть, чтобы получить страховку 30 миллионов и начать новую жизнь. План изящен, продуман до мелочей и включает наличие любовника жены, который должен стать козлом отпущения. Проблема только одна: Нора (Ева Грин), его супруга, давно мечтает избавиться от мужа по-настоящему. И теперь каждая сторона пытается переиграть другую.

«Вышка 2»

Продолжение напряженного триллера о страхе высоты, борьбе за выживание и попытке справиться с грузом прошлого. В центре сюжета — Джакс Хантер, которая тяжело переживает гибель своей сестры Шайло во время трагического восхождения. Чтобы справиться с утратой, девушка решает пройти самые экстремальные маршруты, о которых когда-то мечтала ее сестра. Одной из целей становится гора Кван в Таиланде. Вместе с подругой и местным гидом Джакс отправляется в путь, однако путешествие быстро превращается в кошмар: герои оказываются в ловушке высоко над землей.

«Фамилия»

Карьера молодого архитектора идет в гору после того, как его старший брат становится акимом города. Благодаря своей громкой фамилии, герой втягивается в опасные дела и сталкивается с криминальным миром, где придется бороться за собственную жизнь.

«38 соңғы нүкте»

Экшн-триллер об одном из самых масштабных лесных пожаров в истории Казахстана. В центре сюжета — лесники Семея Марат, Гани, Рауан и их коллеги, которые оказываются в огненном плену. Понимая, что причиной катастрофы стали не только силы природы, но и действия преступной группы, занимающейся незаконной вырубкой леса, они вступают в гонку со временем, чтобы спасти человеческие жизни. Но чем сильнее разгорается пожар, тем более сложный выбор между семьей, совестью и человечностью предстоит сделать каждому из них.

«Почтальон победы»

События разворачиваются в 1943 году в Беларуси. Советский самолет с секретным грузом терпит крушение в болотах. 18-летний почтальон Красной армии Азамат Доспанов получает задание отправиться на поиски груза и опередить врага. Выполняя поручение, герой оказывается в центре опасной операции и сталкивается с серьезными испытаниями.

«Миа и монстры»

Анимационный фильм о девочке Мие, которая мечтает доказать жителям своего города, что монстры существуют и не так опасны, как принято считать. Вместе с другом — крысой Квентином — она попадает в Академию Ротвуд, где учатся дети-монстры. Миа приходится скрывать, что она человек, пока она не найдет новых друзей и не попытается примирить людей и монстров.

«Дорогая, я уменьшил сына»

Потомственный злодей доктор Ван создает мини-парк развлечений, в который попадают Кнопка и Папа Шляпа. После того как их выкидывает наружу, они так и остаются крохотными в огромном и опасном мире. Им предстоит найти новых друзей и отправиться в приключение, чтобы победить своего врага.