Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Проект «Конец света»

Фантастическая лента с Райаном Гослингом. По сюжету ученый Райленд Грейс (Райан Гослинг) проснувшись на космическом корабле, не подозревает, как он туда попал. Ему предстоит восстановить в памяти не только события предыдущих дней, но и разгадать тайну загадочного вещества, из-за которого умирает Солнце.

«Ерекше»

Сюжет фильма рассказывает историю молодого парня Армана, который привык жить легко и без последствий. Однако одна ошибка приводит его к общественным работам в спортивном комплексе. Там он знакомится с Айгерим и ее братом Дидаром, после чего начинает иначе смотреть на жизнь и понимает, что настоящая сила заключается не в статусе и деньгах, а в стойкости, вере и умении не сдаваться.

«Домовенок Кузя 2»

Семейная комедия «Домовенок Кузя 2» — продолжение осовремененной версии советского мультфильма. Баба Яга окончательно перебралась в мир людей и старается быть полезной, став неожиданной помощницей для окружающих. Все меняется, когда у Кузи появляется новая знакомая — девочка-домовенок Тихоня, а Наташу крадет возродившийся Кощей. Героям вновь предстоит объединиться, чтобы защитить мир от могущественного и злого Кощея и сохранить сказки такими же волшебными и светлыми.

«Байқа! Алаяқ!»

Картина рассказывает историю о том, как современные кибермошенники используют доверчивость людей, особенно старшего поколения, и как важно сохранять бдительность в цифровом мире. В центре сюжета — сотрудница отдела по борьбе с кибермошенничеством, роль которой исполнила актриса Жазира Еркин. Ее героиня — профессиональный и опытный специалист, хорошо знающий, как работают современные мошеннические схемы. Однако ситуация резко меняется, когда преступники оказываются слишком близко — рядом с ее семьей и родителями.

«На цепи»

Любитель вечеринок Томми однажды просыпается в подвале загородного дома с цепью на шее — так похитившая его семья намеревается перевоспитать бунтаря. Героя ждет череда психологических испытаний.

«Семейный переполох»

Рита мечтала больше времени проводить со своей семьей, но у домочадцев были другие приоритеты — и гаджеты сыграли в этом не последнюю роль. В один день героиня загадывает желание — чтобы все мобильные телефоны исчезли. Но вместо этого вся семья переносится в Средневековье, где им предстоит выжить без технологий и найти путь домой.

«Астрал. Школа кошмаров»

Чтобы получить хорошие оценки на экзамене, компания школьников решается провести древний ритуал. Однако во время сеанса герои пробуждают злой дух учителя-призрака, который заманивает их в опасную ловушку.