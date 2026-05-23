    Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

    С приходом новой кинонедели зрителей ждет интересный выбор премьер. На какие фильмы стоит обратить внимание в ближайшие дни — читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

    Коллаж: Kazinform; Kinopoisk.ru

    «Мандалорец и Грогу»

    Долгожданный полнометражный игровой фильм по вселенной «Звездных войн». Злая Империя пала, однако имперские военачальники все еще рассеяны по галактике. Пока зарождающаяся Новая Республика стремится защитить все, за что сражалось Сопротивление, к делу привлекают мандалорского охотника за головами Дина Джарина и его юного ученика Грогу.

    «Паранормальное явление. Сеул»

    Воспитывающая дочь мать-одиночка Сон-хи решает установить камеры видеонаблюдения, чтобы малышка была под присмотром, когда она на работе. Однако со временем в доме начинается настоящий кошмар с паранормальными явлениями.

    «Обсессия»

    Дебютный полнометражный фильм режиссера Карри Баркер, ранее известного по короткометражным хоррор-роликам и комедийным скетчам. По сюжету Беар — сотрудник музыкального магазина и безнадежный романтик — находит игрушку, которая исполняет желания, надеясь завоевать сердце своей возлюбленной и подруги детства Никки. Однако исполнение желания оборачивается неожиданно мрачными и опасными последствиями для них обоих. 

    «Бабай»

    45-летний детский аниматор, столкнувшийся с финансовыми трудностями, проникает в роскошный особняк, чтобы украсть дорогое украшение. Будучи застигнутым маленькой девочкой, он вынужден выдать себя за загадочного призрака, а вскоре получает неожиданное предложение продолжить притворяться загадочным «бабаем».

    «Несси. Чудище из Лохх-Несс»

    Несси — неунывающий юный морской змей, который живет на тайном острове посреди океана со своими сородичами. Когда остров оказывается под угрозой, Несси встречается лицом к лицу со своим главным страхом — водой. Ему предстоит перешагнуть через себя, чтобы спасти свою семью.

    «Тень»

    Бродячий кот Скотти отправляется в большое путешествие с домашней кошкой Тень, где предстоит не только обучить спутницу навыкам выживания вне дома, а также сделать выбор: свобода или дружба.

    Казахское кино Новости кино
    Карина Кущанова
    Автор