Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

Фантастика и хоррор

В «Закулисье реальности» мебельщик Кларк случайно обнаруживает портал в загадочное пространство — бесконечный лабиринт одинаковых комнат с желтыми стенами. Сначала это кажется случайностью, но затем герой все глубже погружается в аномалию и начинает понимать, что он, возможно, не первый, кто сталкивается с этим местом.



В центре сюжета фильма «Обсессия» — молодой человек, безответно влюбленный в девушку, который находит мистический предмет, способный исполнять желания. Однако вместо ожидаемого счастья он получает искаженную версию любви, превращающуюся в опасную одержимость.



В «Кассандре», действие которого разворачивается в 1980-х годах в отдаленной деревне. Целительница, помогающая местным жительницам, начинает видеть знаки надвигающегося зла, но постепенно сама становится частью пугающих событий, от которых невозможно отстраниться.



Завершает этот блок «Проклятый рыцарь» — история, где эпоха крестовых походов переплетается с мистикой. После исчезновения мужа Анны в деревне появляется демонический всадник, и привычная реальность начинает рушиться под давлением необъяснимых сил.

«Очень страшное кино» — в продолжении культовой франшизы двое друзей снова попадают в эпицентр хаоса, где их ждут убийцы, монстры и сверхъестественные силы.

«Күн батыстан шыққанда» — расследование очередного загадочного убийства приводит Амана и его напарницу Лину к лесному святилищу «Жар Әулие». Там живет юный целитель, чьи пугающие слова кажутся бредом лишь до тех пор, пока сама реальность не начинает трещать по швам. А когда группа заигравшихся молодых ребят оскверняет это место, мир окончательно срывается с петель.



Фэнтези и приключения

Фильм «Властелины Вселенной» возвращает зрителя на разрушенную Этернию, где принц Адам спустя 15 лет вновь принимает судьбу Хи-Мэна. Вместе с союзниками он вступает в борьбу за спасение мира и противостояние Скелетору, который угрожает уничтожить все живое.



В более семейном и анимационном ключе развивается история «Кощей. Тайна живой воды», где знакомый персонаж получает шанс на счастье. Однако путь к свадьбе с Варварой оказывается куда сложнее, чем он ожидал, и превращается в опасное приключение, проверяющее героев на прочность.



В фильме «Зачарованное королевство» близнецы случайно находят волшебные часы, способные менять течение времени. Попав в иной мир, они оказываются втянутыми в череду испытаний, где каждое решение имеет последствия.



Завершает фэнтези-блок фильм «Құт», вдохновленный тюркскими легендами. История подростков, столкнувшихся с угрозой священной земле, постепенно превращается в столкновение с древними мифами, которые начинают оживать в реальности.



Комедия и семейное кино



«Зверолюция» — анимационная история о девочке Зое, чьи питомцы неожиданно влияют на ее ДНК. В результате мир буквально переворачивается: люди начинают меняться с животными, и героям приходится учиться жить в новой реальности, полной хаоса и неожиданных правил.



Более авантюрный тон задает «Хотя бы кино 4», где бывший заключенный получает шанс изменить свою жизнь через участие в рискованной операции за границей. Однако события быстро выходят из-под контроля, и личные конфликты делают ситуацию еще более непредсказуемой.



В более эмоциональном ключе развивается «Папасының қызы» — история отца и дочери, которые отправляются в путешествие на автодоме, чтобы восстановить отношения. Но дорога неожиданно превращается в цепочку событий, которые меняют их обоих.



В свою очередь, «Mangyshlaq express. Пойыздағы паника» переносит действие в замкнутое пространство поезда Алматы–Мангистау, где обычный рейс превращается в хаотичную цепочку подозрений, тайн и неожиданных происшествий.



Анимация

В «Шевели перьями!» рассказывается история молодого орла, выросшего в мире, где птицы утратили способность летать. Вместе с друзьями он пытается вернуть этот навык, постепенно доказывая, что даже самые забытые мечты могут снова стать реальностью.



Дополняет подборку «Зачарованное королевство», которое также можно отнести к семейной анимации, где путешествие в волшебный мир становится испытанием, а желания имеют свою цену.



Драма и триллер

В «Преступлении на третьем этаже» преподавательница кино случайно становится свидетелем подозрительной сцены в доме напротив. Попытка доказать, что она увидела преступление, превращается в сложное и почти психологическое расследование, где граница между реальностью и интерпретацией становится все более размытой.



«Өш — 2: Карындас» предлагает мрачную криминальную историю о брате, который идет до конца в поисках похищенной сестры, погружаясь в жестокий мир, где сила и власть определяют правила игры.



Завершает подборку «Грязные деньги» — история о профессиональной группе, отправившейся вернуть украденный миллиард, но столкнувшейся с ситуацией, где операция быстро превращается в борьбу за выживание.