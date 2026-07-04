Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

С приходом новой кинонедели зрителей ждет интересный выбор премьер. На какие фильмы стоит обратить внимание в ближайшие дни, читайте в обзоре агентства Kazinform.

«Захват»

История молодого и талантливого боксера Байсала, который только что стал чемпионом Азии и готовится к Олимпийским играм. Кажется, у него есть все для успешной карьеры, однако его жизнь меняется в одно мгновение, когда он заступается на улице за девушку, ставшую жертвой хулиганов. В съемках фильма принял участие боксер Дмитрий Бивол.

«Драйв»

Подросток угоняет учебный автомобиль и вместе с друзьями отправляется в безумное путешествие через полстраны, чтобы успеть к девушке, которая вот-вот может навсегда исчезнуть из его жизни.

«Мальчик и лис»

Действие фильма разворачивается в начале XX века в Сахаре. Маленький мальчик по имени Хадара оказывается отрезанным от своей семьи песчаной бурей и остается один посреди пустыни. Ему удается выжить и найти неожиданного спутника — лиса. Вместе с ним и другими животными Хадара учится добывать еду и воду, спасаться от жары и выживать в суровых условиях дикой природы.

«Рейс 298»

Обычный авиарейс превращается в кошмар на высоте 10 тысяч метров: один из пассажиров внезапно умирает от неизвестной болезни. Когда симптомы начинают проявляться у других людей на борту, салон охватывает паника. Однако это лишь начало. За иллюминаторами вспыхивают странные огни, самолет попадает в сильнейшую турбулентность, и становится ясно, что происходящее выходит далеко за пределы привычной реальности.

«Демон скорости»

Один из пассажиров скоростного поезда оказывается одержим демоном и стремится устроить крушение. Остановить его предстоит монахине, утратившей веру.

«Приглашение»

Сюжет разворачивается вокруг семейной пары, чьи отношения давно дали трещину и превратились в череду взаимных претензий. В попытке разрядить обстановку и наладить общение с окружающими супруги приглашают соседей на ужин.