Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах по всей стране

«F1»

Звезда «Формулы-1» Сонни Хейс ушел из спорта после серьезной аварии еще в 1990-х. Спустя много лет к нему обращается владелец гоночной команды APXGP с просьбой присоединиться к ним в качестве второго пилота и наставника для вундеркинда Джошуа Пирса.

«Особенный доктор»

Казахстанская детективная драма. Александр, страдающий головными болями, обращается в клинику «Особенный доктор», где гарантируют излечение от любой болезни за один сеанс. Отчаявшись получить помощь от традиционной медицины, Александр вызывает врача странной клиники на дом. Однако, познакомившись с особенным доктором — девочкой Мартой, Александр переключается с собственной боли на неукротимое желание помочь маленьким докторам клиники и найти преступников, незаконно использующих детский труд.

«М3ган 2.0»

Спустя два года после беспощадной бойни, устроенной М3ган, ее создательница Джемма вынуждена вновь оживить свое печально известное

творение, чтобы остановить Амелию — военную разработку, созданную компанией, которая присвоила себе технологии М3ган.

«100% тигр»

Приключенческий мультфильм. Тео — молодой тасманский тигр, которого считают последним представителем своего вида. Его детство прошло среди веселых кенгуру-рестлеров, которые нашли его еще младенцем с удивительным кристаллом на шее. Но однажды с новыми друзьями Тео отправляется в приключение по Австралии, чтобы пройти через джунгли, пустыни и горы, найти свою настоящую семью и спасти родные края от лап врага.

«Қара дуа»

Казахстанский хоррор, в котором однажды дочь состоятельной семьи Айжан подвергается колдовству и ее близкие обращаются к ясновидящей. В результате магии в Айжан вселяется джинн.

«Шпионская свадьба»

Комедийный боевик: свадьба, роскошный остров, кулинарные шедевры от звездных шефов, невеста в идеальном платье. И в почетной роли подружки — не кто-нибудь, а элитный шпион, за головой которой охотится весь криминальный мир. Казалось бы, что может пойти не так? Но идиллию нарушают вооруженные наемники, нацелившиеся на богачей среди гостей. И тогда агент Сэм достает из подвязки то, что точно не входило в дресс-код: заряженное оружие.

«Великая Лилиан Холл»

Камерная, драматическая история о силе характера, памяти и борьбе с неизбежным. Легендарная бродвейская актриса Лилиан Холл готовится к новой роли на театральной сцене и параллельно борется с быстропрогрессирующей деменцией.

«Притворись моим мужем»

Виктория — успешная бизнес-леди. Она упорно идет к самому крупному контракту в своей карьере с инвесторами из ОАЭ. Практически перед вылетом на встречу в Дубай Виктория узнает, что ее арабские партнеры работают только с семейными людьми. Но она не намерена терять контракт, поэтому выдает за своего жениха подчиненного Романа.