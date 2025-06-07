Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах по всей стране

«Балерина»

Американский боевик-триллер, спин-офф франшизы «Джон Уик». Режиссёр — Лен Уайзман, в главной роли — Ана де Армас. События происходят между третьей и четвёртой частями «Джона Уика». Главная героиня Ева Макарро в детстве стала свидетельницей убийства отца. Поглощённая жаждой мести, она вступает в криминальную организацию «Руска Рома», где под руководством Директора (Анжелика Хьюстон) проходит обучение, совмещая балет и искусство убийства, и становится элитным киллером.

«Алтын Адам»

Казахстанский анимационный фильм рассказывает сакральную историю древних саков, их быт, культуру и воинское мастерство. Главный герой — юный воин Анкыл, отправляется к вершине Хан Тенгри в поисках Огня Жизни. По дороге он находит верных друзей, преодолевает опасности и побеждает зло, нависшее над сакской землёй. История Анкыла — пример мужества, доблести и силы духа для юных зрителей.

«Моя мама — волшебница»

Трогательная и вдохновляющая история о материнской любви и вере в чудо. Мать шестерых детей узнаёт, что её сын никогда не сможет ходить. Однако вместо того чтобы сдаться, она превращает его жизнь в волшебное приключение, полное радости и надежды.

«Нэчжа побеждает Царя драконов»

Анимационный фильм о мальчике-демоне Нэчжа и его друге, которые сражаются с Царём драконов и его армией. Однако после удара молнии они превращаются в духов. Вернуть их в физический мир может лишь Священный Лотос.

«Оно. Новая глава»

Фильм ужасов. Психотерапевт Синтия Уинстоун обладает уникальной способностью проникать в подсознание. Однажды к ней за помощью обращается испуганная 14-летняя Райли. Синтия сразу замечает, что к девочке прицепилась злобная сущность. Она решает не вмешиваться, но её дочь Джордан, напротив, хочет помочь. Проникнув в дом Райли, Джордан находит в подвале измученную связанную женщину.

«Странные звуки»

Южнокорейский триллер о молодой писательнице, решившей написать рассказ для конкурса. Вдохновением становятся странные звуки из соседней квартиры. Девушка начинает следить за жильцами, и вскоре её наблюдения приводят к тревожным и неожиданным открытиям.

«Заклятие. Демон внутри»

После загадочной смерти отца Каролина начинает конфликтовать с матерью и учителями. Её пугает собственная агрессия и странные поступки. Обнаружив на теле загадочный знак, она подозревает, что в ней поселился древнеегипетский демон. Чтобы вернуть контроль над собой и выяснить правду о смерти отца, Каролине предстоит пройти опасный ритуал.

«Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»

Российский анимационный сиквел о суперагенте Гретель и её брате-ловкаче Ганзеле. Им предстоит выяснить, кто и зачем погрузил Принцессу в зачарованный сон. В компании нового союзника — благородного Принца Рагнара — герои отправляются в захватывающее приключение по волшебному миру.