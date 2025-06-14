Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах по всей стране

«Как приручить дракона»

Сюжет фильма происходит на суровом острове Туп, где на протяжении многих веков викинги и драконы были непримиримыми врагами. Главным героем является молодой Иккинг, сын вождя Стоика Могучего. Несмотря на традиции, Иккинг решает установить дружбу с драконом по имени Беззубик, который принадлежит к редкой породе Ночной Фурии. Их необычный союз меняет восприятие драконов и ставит под сомнение давние убеждения викингов.

«Материалистка»

Профессиональный брачный агент Люси убеждена, что знает о любви всё. Мастерски соединяя сердца, сама она остаётся убеждённой холостячкой. Но когда за ней начинает ухаживать обаятельный миллионер Рэнди, а на горизонте вновь появляется красавчик-бывший Джон, Люси понимает, что настоящая любовь не поддаётся никаким формулам и расчётам.

«Тимбилдинг»

Казахстанская комедия о тимбилдинге в живописных горах, который организовал директор компании для своих сотрудников.

Тамада решает провести шуточный конкурс – раздаёт всем лотерейные билеты. Когда один из билетов выигрывает 680 миллионов тенге, идиллия рушится, и дело обретает совсем нешуточные обороты. Дружный коллектив превращается в арену гладиаторских боев, где алчность и зависть выходят на первый план, превращая отдых в жестокую борьбу за огромный куш.

«Артек. Сквозь столетия»

Семейный приключенческий фильм. Митя Неверовский – потомок прославленного генерал-лейтенанта. Родители отправляют его в «Артек», где ему скучно, однако мечта выступить на «Артек Арене» подогревает интерес. Неожиданно юный рэпер вместе с вожатым Птичкиным попадают в прошлое: сначала в 1925 год, а затем и в 1812-й. Ошибки, которые они оставляют за собой, могут изменить ход истории и стереть настоящее.

«Жизнь Чака»

В жизни Чака происходит нечто странное: мир вокруг постепенно рушится, а повсюду появляются загадочные послания со словами благодарности ему. Кто же такой Чак и почему он оказывается связан с судьбой целого мира? Оказывается, за внешней простотой его бытия скрываются глубокие переживания, радость, боль и удивительные открытия, которые делают эту жизнь по-настоящему невероятной.

«Торнадо»

Британский вестерн-триллер режиссёра Джона Маклина. Действие фильма происходит в Великобритании конца XVIII века. Осиротевшая из-за жестокой бандитской расправы, Торнадо жаждет возмездия за смерть отца. Выкрав награбленное бандой золото, она намерена восстановить справедливость и обрушить кару на их головы. В совершенстве владея искусством самурайского боя, Торнадо бросает вызов преступному миру, вступая в бескомпромиссную битву, исход которой предрешен: выжить суждено лишь одному.

«Синистер. Из тьмы»

Фильм ужасов. В природном заповеднике Швеции пропадает женщина, и смотрительница Ангелика обращается за помощью к своему бывшему парню Виктору, который работает кинологом. Исследуя пещеры, они сталкиваются с мстительным духом.