Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах по всей стране

«Биік сезім»

Лёгкая романтическая комедия режиссёра Максата Оспанова. История о том, как любовь способна преодолеть любые внешние и социальные барьеры, и напоминание: главное — это не рост, а широта души и искренность. Главный герой, Биік — невысокий, но уверенный в себе молодой человек. У него своя курьерская компания, кажется, все в порядке, но путь к любви слишком сложен.

«Элио»

Анимационный научно‑фантастический приключенческий фильм с элементами комедии и драмы. 11-летний Элио, неудачник с богатой фантазией, случайно телепортируется в Коммуниверс — межпланетную организацию, объединяющую представителей далеких галактик. Ошибочно назначенный послом Земли и совершенно не готовый к такому давлению, Элио должен установить новые связи с эксцентричными инопланетянами, пройти ряд серьезных испытаний и узнать, кем ему суждено быть на самом деле.

«28 лет спустя»

Постапокалиптический зомби-хоррор. Продолжение фильмов 28 Days Later (2002) и 28 Weeks Later (2007). Прошло почти три десятилетия с тех пор, как вирус ярости вырвался из лаборатории биологического оружия. Сейчас, несмотря на жестко поддерживаемый карантин, некоторые научились выживать среди заражённых. Одна из таких групп уцелевших обитает на небольшом острове, соединённом с материком единственной хорошо охраняемой дамбой. Когда один из них отправляется с миссией в тёмное сердце материка, он сталкивается с тайнами, чудесами и ужасами, которые изменили не только заражённых, но и других выживших.

«Кровавый урожай»

Юная Куинн вместе с отцом перебирается в провинциальный городок, чтобы начать жизнь с чистого листа. Но здесь они сталкиваются со зловещей тайной, окруженной ореолом жутких смертей и исчезновений. Вскоре ужасающий клоун Френдо — некогда невинный талисман городка — начинает убивать одноклассников Куинн.

«Эвакуация»

Казахстанская драма погружает зрителя во времена Второй мировой войны. В центре повествования — Наталья и её дочь Галя, которые в поисках безопасности движутся на восток вместе с другими эвакуированными. В хаосе на одной из железнодорожных станций Наталья теряет свою дочь и отправляется на её поиски в Алма-Ату.

Это история о простых людях, которые, столкнувшись с ужасами войны, находят силы удержать свою веру в любовь, несмотря ни на что.