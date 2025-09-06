Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах по всей стране

Qaitadan

Казахстанская фантастическая драма о городском подростке, который однажды проваливает важный экзамен и сталкивается с жёсткой реакцией родителей. В наказание они отправляют его в село к бабушке, надеясь, что деревенская жизнь научит его ответственности. Оказавшись вдали от привычного комфорта, он вынужден заниматься хозяйством и пасти скот. Мечтая вернуться в город, он внезапно обнаруживает, что застрял во временной петле — каждый день повторяется вновь и вновь. Однако всё осложняется: в конце каждого дня прорывает дамбу, и бушующая стихия уничтожает деревню, унося жизни людей. Осознав, что каждый новый цикл - это шанс всё изменить, подросток пытается предотвратить трагедию, спасти своих близких и переосмыслить свою жизнь.

Заклятие 4: Последний обряд

Финальная часть культовой франшизы представляет собой напряжённый паранормальный триллер, в котором реальные страхи переплетаются с потусторонним злом. На этот раз Эд и Лоррейн Уоррен сталкиваются с делом, способным разрушить всё, что им дорого. Дом, наполненный мрачной историей и демонической силой, превращается в смертельную ловушку для новой семьи.

Всеведущий читатель

Фильм основан на популярном корейском веб-романе и переносит зрителей в альтернативную реальность, где мир внезапно превращается в сюжет книги, известной лишь одному человеку. Обычный офисный работник Ким Док-ча неожиданно оказывается внутри истории, которую он когда-то читал. Он — единственный, кто знает, чем всё закончится, и это знание становится его главным оружием в борьбе за выживание.

Вес победы

Психологический триллер с элементами спортивной драмы, где главный герой, бывший чемпион по боксу, решает вернуться на ринг, чтобы в последний раз побороться за титул. Однако для этого ему необходимо уложиться в определённую весовую категорию. Запершись в номере в Лас-Вегасе, он начинает нелегальную программу по снижению веса под руководством нового тренера. С каждым днём его физическое состояние ухудшается, а граница между реальностью и галлюцинациями стирается.

Токсичный мститель

Ремейк культового хоррор-боевика. Уинстон Гуз — простой уборщик, чей обыденный и полон разочарований жизненный путь резко меняется после падения в резервуар с токсичными отходами. В результате этого инцидента его тело мутирует, превращая его в сверхсильного мутанта, получившего прозвище Токсичный мститель. Обладая новыми способностями, он решает бороться с коррупцией и несправедливостью, угрожающими его семье и всему обществу.

Астрал. Поместье ужаса

Мексиканский мистический хоррор. Мариана вместе с мужем принимает решение отреставрировать заброшенное родовое поместье, надеясь обрести покой и исцеление после тяжёлой личной утраты. Но вскоре Мариана начинает слышать детские голоса, которые сулят ей воссоединение с умершим сыном. Стремясь увидеть ребёнка снова, она вынуждена раскрыть мрачные тайны, скрывающиеся за стенами дома. Однако по мере приближения к истине становится всё яснее, что призраки прошлого не ищут утешения, а жаждут новых жертв.

Эддингтон

Чёрная комедия в жанре неовестерн. События фильма происходят в мае 2020 года в вымышленном городке Эддингтон, расположенном в штате Нью-Мексико, на фоне пандемии COVID-19. Мэр Тэд Гарсия намерен построить центр обработки данных с использованием искусственного интеллекта, что приводит к столкновению с шерифом Джо Кроссом. Этот конфликт обостряется, превращаясь в социальное напряжение и политическую борьбу, из-за чего город становится полем для манипуляций и конфликтов.

Құдай сақтасын

Это семейная комедия о двух преступниках, которые решили начать новую жизнь в мечети. После дерзкого ограбления Жумабек и Рамазан решают обмануть своего шефа, завладеть украденными деньгами и изменить свою судьбу. В попытке уйти от преследования милиции они оказываются в небольшой сельской мечети, где местные принимают их за долгожданных устазов, приехавших служить и обучать детей. Скрываясь от милиции и жестокого криминального босса Каны по прозвищу «Крокодил», герои решают задержаться в тихом селе, выдавая себя за священнослужителей и выполняя все связанные с этим обязанности. При этом они пытаются сохранить украденные деньги в тайне и не потерять их.