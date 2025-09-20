Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Әмеңгер. Ағама аманат»

Казахстанская драма, рассказывающая историю Жаната — уважаемого бизнесмена из деревни, который всю жизнь посвятил семье, традициям и заботе о родителях. В сорок лет он остается холост и борется с одиночеством и тяжелой болезнью, сознавая, что жизнь его недолга. Чтобы спасти брата Архата от долгов и криминала в городе, Жанат переезжает с ним и его женой в деревню. Однако конфликт между братьями не утихает, а супруга Архата Алтынай пытается найти свой путь, пока не происходит неожиданная трагедия.

«Большое смелое красивое путешествие»

Фэнтезийная драма, исследующая темы сожалений, страхов и возможности изменить свою судьбу. Сара и Дэвид, незнакомцы, встречаются на свадьбе общего друга. По стечению обстоятельств они отправляются в путешествие, которое позволяет им пережить важные моменты из прошлого и, возможно, изменить будущее.

«Тот самый»

Американский фильм ужасов о молодом перспективном футболисте, который получает приглашение тренироваться в изолированный комплекс ветерана команды. Почти завершивший карьеру легендарный квотербек наставляет молодого спортсмена и знакомит его с внутренним миром славы, амбиций, власти и стремления к совершенству.

«Аш пен тоқ»

Айдар и Эльдар — одноклассники с разной судьбой. Айдар — женат, у него трое детей, но нет стабильной работы и дохода. Эльдар — директор крупной компании. У него есть жена, но нет детей. Случайная встреча приводит к спору, где они рассказывают друг другу, как трудна их жизнь, и в конце желают поменяться жизнями. На следующий день они просыпаются, поменявшись душами. Пытаясь найти способ вернуть все обратно, они сталкиваются с трудностями в жизни друг друга и начинают ценить собственную жизнь.

«Альтер»

Канадский фантастический боевик с Томом Фелтоном. После глобальной катастрофы мир повернул не туда. Генетически улучшенные люди живут в роскоши, остальные — ютятся в бедных районах. Леон, инвалид и гениальный изобретатель, создает экзоскелет, чтобы защитить слабых и бросить вызов тем, кто отнял у него все.

«Пункт назначения: Смертельная игра»

Робби чудом выжил в аварии, унесшей жизнь его девушки. Теперь он готов пойти на все, лишь бы встретиться с ней снова. Гадалка открывает ему тайну древнего ритуала, и Робби собирает команду отчаянных молодых людей, чтобы начать загадочную игру. Но смерть не ждет приглашения — она сама приходит за теми, кто выжил, предлагая им свою опасную игру.

«Лондон на проводе»

Американский комедийный боевик о наёмном убийце, пережившим неудачную операцию. Однажды он решает покинуть Великобританию и начать новую жизнь в США. Однако, в новом месте его неожиданно назначают наставником для сына, недавно ставшего криминальным боссом. Теперь ему предстоит перевоспитать капризного подростка, сталкиваясь с различными комичными ситуациями и опасностями.