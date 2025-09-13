Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах по всей стране

Жас емес жұбайлар

Казахстанская комедия режиссера Дархана Саркенова. Когда-то Сабыржан жил ради счастья других — не жалея себя, растил четверых детей, устраивал их жизни, помогал, как мог. Теперь же, когда все они выросли и создали свои семьи, он остался наедине с тишиной. Душа просит тепла и простого человеческого понимания — кого-то, кто выслушает, кто разделит его одиночество. И вдруг, как будто по воле судьбы, он встречает Жанию — ту самую первую школьную любовь.

Истребитель демонов (Kimetsu No Yaiba): Бесконечная крепость

В финале культовой саги о борьбе добра и зла герои сталкиваются с величайшей угрозой — повелителем демонов Музаном Кибуцудзи. После кровавых сражений, потерь и тяжёлых испытаний Тандзиро Камадо и его союзники вступают в решающую битву в таинственном, живом лабиринте — Бесконечной крепости. Музан заманивает Истребителей демонов в своё логово, где пространство само подчиняется его воле. В этом извращённом измерении герои оказываются разобщены, и каждый должен пройти через собственное испытание, чтобы добраться до главного врага.

Дракула

Мелодрама с нотками хоррора от режисера Люка Бессона. Принц Влад II, известный как граф Дракула, жил ради одной любви — к своей жене, принцессе Елизавете. Но вернувшись из победоносного похода, начатого во имя веры, он узнаёт о её гибели. Поглощённый болью и отчаянием, Влад проклинает Бога, отнявшего у него самое дорогое. Услышав, что Елизавета может вернуться к жизни, он отрекается от своей человеческой сущности и обрекает себя на вечное существование. Проходят столетия… и спустя 400 лет он встречает Мину — девушку, невероятно похожую на его утраченную любовь.

Синий кит

Когда загадочная онлайн-игра доводит подростков до самоубийства, следователь Аружан начинает опасное расследование, чтобы остановить цепочку смертей. На фоне переплетённых судеб — от одинокой Альбины до исчезнувшей Салтанат — раскрывается мрачная система манипуляции, угрожающая самым уязвимым. Это история боли, надежды и борьбы за спасение.

Зверопоезд

Команда животных оказывается в ловушке, когда высокоскоростной поезд неожиданно трогается с места без людей на борту. Пока экспресс мчится на всех парах, питомцы выясняют, что произошедшее — дело лапок злопамятного барсука Ханса.

Теперь у зверей остаётся последняя надежда предотвратить катастрофу: находчивый енот по кличке Сокол, готовый на всё, чтобы спасти друзей.

Сомния: Обитель кошмаров

Молодая девушка Джемма устраивается на работу в компанию, проводящую эксперимент под названием «Сомния». Людей погружают в состояние сна, лишая страхов и делая счастливыми. Ей нужно следить за состоянием спящих, единственное правило — не заснуть самой. Иначе самые ужасные кошмары пациентов могут стать ее реальностью.

Третья лишняя

Многолетняя влюблённость молодого человека приводит его к неожиданной близости втроём, и он считает, что его мечта наконец сбылась. Но когда фантазия заканчивается, все трое сталкиваются с суровой реальностью и вынуждены принять последствия своего выбора.

Сорвать куш в Сен-Тропе

Двое приятелей работают на роскошной яхте в самом сердце Сен-Тропе. Они ведут гламурную жизнь, выдавая себя за владельцев яхты. Их беззаботные будни нарушает Хлоя, которую собственник-олигарх присылает для продажи судна принцам с Ближнего Востока. И тут им приходит в голову гениальный план — подговорить своих дружков из Парижа выдать себя за тех самых восточных принцев и оттянуться по полной на выходных, чтобы сорвать сделку.