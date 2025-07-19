Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах по всей стране

«Байдың баласы»

Семейная комедия казахстанского режиссёра о 13-летнем Армане, который вырос в богатой семье, где ему ни в чём не отказывали. Избалованный и капризный, он надоел всем вокруг. Когда родители уезжают по делам, его отправляют жить к бедному знакомому отца - Жанибеку, отцу многодетной семьи. Новый быт становится для Армана шоком, но он не знает, что всё это - хитрый план его родителей по перевоспитанию.

«Смурфики в кино»

Когда Папа Смурф оказывается в плену у коварных магов Разамеля и Гаргамеля, Смурфетта берёт на себя руководство спасательной операцией. Вместе с другими Смурфами она отправляется в мир людей, где героям предстоит не только спасти Папу Смурфа, но и раскрыть своё настоящее предназначение, чтобы спасти весь мир.

«Я знаю, что вы сделали прошлым летом»

Ностальгическое продолжение хоррор-классики с возвращением культовых персонажей и современными подростками в центре сюжета. Когда пятеро друзей по неосторожности становятся виновниками смертельной автомобильной аварии, они решают скрыть своё участие и заключают между собой договор хранить это в тайне, чтобы избежать последствий. Однако год спустя прошлое настигает их, и им приходится столкнуться с ужасающей истиной: кто-то знает, что они сделали прошлым летом и жаждет мести. Один за другим друзья становятся жертвами таинственного преследователя.

«Косолапый агент»

Китайский семейный мультфильм режиссёра Чжан Яна. В центре сюжета белый медведь Бернард, обладатель суперчипа, мечтает стать агентом высшего уровня. Но Секретная служба не решается поручать миссии косолапому белому медведю. Решив доказать свою состоятельность, Бернард отправляется на задание, но теряет свой чип и лишается сверхспособностей, став обычным белым медведем. Он встречает маленькую нерпу, с которой становится друзьями, и они вместе отправляются в приключение, чтобы вернуть утраченное.

«Хищные твари»

Триллер с акульим антуражем, в центре которого настоящим монстром является человек. Однажды дерзкую сёрфершу Зефир похищает серийный убийца, одержимый акулами и убивающий с их помощью своих жертв. Оказавшись запертой на его лодке, она должна проявить смекалку и перехитрить маньяка, прежде чем острые как бритва акульи зубы разорвут её на куски.