Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах по всей стране

«Супермен»

Фильм рассказывает историю Кларка Кента, который уже несколько лет живёт на Земле как Супермен - защитник человечества. Это не классическая история происхождения, а новый взгляд на уже зрелого героя, который ищет баланс между своим инопланетным происхождением и человеческими ценностями, с которыми он вырос в Смолвилле.

«Кунг-фу кот»

Семейный фэнтези-фильм. Когда-то великий генерал и его верный говорящий кот сражались плечом к плечу, но после поражения от врага, использующего тёмные силы, генерал исчез, а кот оказался в изгнании. Спустя годы, когда сын императора оказался в опасности, Кунг-фу кот должен вернуть силу и храбрость, чтобы встать на защиту трона. Вместе с новыми союзниками -человеком, мышью-ниндзя и лисой-волшебницей - он раскрывает заговор злого мага и борется за спасение мира.

«Чингис-Хан»

Первый в мире полнометражный фильм о жизни величайшего завоевателя тысячелетия - Чингис-Хана, созданный с использованием новейших технологий и программ искусственного интеллекта. Нейросети, обученные на историческом материале, воссоздали реалистичные образы XIII века – от лиц героев до грандиозных баталий.

«Другой»

Французский психологический хоррор‑триллер, повествующий историю героини Элис, которая после смерти матери возвращается в дом своего детства. Там она обнаруживает множество скрытых камер - кто-то следит за ней каждую минуту. Вскоре девушку начинают терзать необъяснимые и пугающие явления. Раскрывая тайны прошлого, Элис сталкивается с зловещей сущностью, тесно связанной с её семьёй.

«Повелительница города сказок»

Тринадцатилетняя Далия живёт в мире фантазий и мечтает стать писательницей, как её отец. Однажды, заглянув в его кабинет, она обнаруживает недописанную книгу. Стоит ей прикоснуться к страницам, как реальность исчезает - и Далия оказывается внутри сказочного мира, где сама становится главной героиней. Чтобы вернуться обратно, ей предстоит найти волшебный источник, способный переписать историю. В её распоряжении -лишь 12 часов, чистый лист и ручка. На этом пути её сопровождает говорящий козерог - ожившая игрушка, когда-то созданная отцом в фантазиях и теперь обретшая жизнь.

«Плагиатор»

Тридцатилетний Егор подрабатывает певцом в караоке-баре, но мечтает о большой сцене. Его сердце принадлежит Юле -девушке из обеспеченной семьи, чьё окружение категорически против их союза.

Однажды Егор случайно находит таинственный портал, спрятанный в шкафу, который переносит его в 1991 год. Используя знания о будущих хитах, он стремительно обретает популярность и богатство.

Однако любое вмешательство в прошлое приводит к неожиданным последствиям в настоящем. Теперь Егору предстоит сделать непростой выбор - между успехом и честностью, любовью и славой.