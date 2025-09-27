Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах по всей стране

Жұмбақ қыз

Казахстанская романтическая комедия. Героиня Айару после смерти отца впадает в депрессию и начинает играть в азартные игры. Чтобы помочь ей, семья отправляет девушку в село - на ферму, основанную отцом. В деревенской тишине Айару постепенно находит себя и берётся за восстановление хозяйства. Её внутренние перемены совпадают с неожиданным чувством - она влюбляется в Чингиза, местного водителя. Но у Чингиза уже есть невеста - Нуршат, дочь влиятельного сельчанина. Между любовью и долгом Чингизу предстоит сделать выбор, а Айару - снова пережить бурю чувств и испытаний.

Джунглилау

Комедийная мелодрама казахстанского режиссера Дархана Саркенова. Блогер Кайсар теряет популярность, и отчаянная попытка вернуть внимание - пьяное видео с обещанием прыгнуть с водопада - внезапно становится вирусной. Вместе с командой он отправляется к загадочному водопаду, но на месте их ждет неожиданное: изолированное племя женщин, живущее по суровым законам. Погоня за хайпом оборачивается безумным и опасным приключением.

Битва за битвой

Драматический триллер с Леонардо Ди Каприо. Боб Фергюсон, в прошлом - борец за свободу и идеалист, давно оставил своё революционное прошлое. Но спустя 16 лет покоя его мир рушится: в дом вторгается заклятый враг - полковник Локджо, и под угрозой оказывается жизнь дочери. Чтобы защитить семью, Бобу придётся вновь объединить старых товарищей и вступить в борьбу с теми, кто когда-то разрушил всё, что он любил. Это история о семье, долге и расплате за прошлое.

Агент & Irbis

Айжан, специальный агент, возвращается в Казахстан с целью остановить международного преступника, разрабатывающего новый смертельно опасный наркотик. План ясен: миссия - операция - ликвидация. Но всё идёт не по сценарию, когда её напарником оказывается Азамат - добродушный парень, чьё участие в операции на первый взгляд кажется недоразумением. Вместе они погружаются в водоворот погони, стрельбы и предательства, где на фоне смертельной опасности неожиданно рождается нечто большее, чем просто партнёрство.

Жабайы

Казбек - мальчик, остро нуждающийся в тепле и заботе. Однажды он встречает Жабайы - бездомного, но преданного пса. С этого момента их жизни меняются: вместе они переживают добрые и забавные моменты, учатся доверию и взаимной поддержке. Однако путь к счастью оказывается непростым: впереди - ворчливый сосед, ловцы бездомных животных и коварная блогерша с сомнительными намерениями. Это история о преданности, надежде и том, как настоящая дружба может преодолеть любые препятствия.

Нескромные

У Конора и Эшли кризис в отношениях, и, вдохновившись примером друзей Пола и Джули, они решают попробовать открытый формат. Однако то, что начиналось как безобидный эксперимент, быстро перерастает в хаос. Конор тайно встречается с Джули, Эшли теряется в череде случайных связей, а Пол отчаянно пытается вернуть прежнюю стабильность. Вскоре становится ясно: разорвать новые связи куда труднее, чем решиться на них.