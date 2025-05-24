Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах по всей стране

«Лило и Стич»

Безумно смешная и трогательная история маленькой девочки, живущей на Гавайах, и замаскированного инопланетянина, который помогает ей спасти свою разрушенную семью.

«Миссия невыполнима: Финальная расплата»

Восьмая и, вероятно, заключительная часть франшизы о шпионе Итэне Ханте, сыгранном Томом Крузом. Действие фильма продолжается после событий «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» (2023). Итан Хант и его команда сталкиваются с искусственным интеллектом «Сущность», который угрожает глобальной катастрофой. Для нейтрализации этой угрозы Хант использует специально разработанный вирус, созданный Лютером, чтобы заразить и изолировать ИИ в защищённом накопителе.

«Соловей против Муромца»

Приключенческая фантастика о Соловье-разбойнике, который одолел Илью Муромца и переписал историю, присвоив себе славу богатыря. С помощью эликсира бессмертия он дожил до наших дней и стремится воскресить тёмного бога Велеса. Профессор Киселёв находит Илью в подводной пещере и с помощью своей разработки — стального сердца — возвращает его к жизни. Однако профессор погибает, и теперь его сыновьям, Максиму и Егору предстоит остановить Соловья и вернуть честь Ильи Муромца

«Одержимые: Наследие дьявола»

После смерти отца, бросив двух братьев, Грэм уехал из семейной фермы, жил один и пытался пережить произошедшее. Мужчине приходится вернуться в отчий дом, когда он узнаёт, что младший брат страдает от той же странной болезни на грани одержимости, что мучала и их отца.

«Астрал: Долг крови»

Эрвина устраивается на работу на старую текстильную фабрику, чтобы обеспечить своего ребёнка и больную мать. Вскоре она обнаруживает зловещую тайну фабрики - ритуал жертвоприношения для погашения давнего долга. Эрвина оказывается втянута в череду мистических событий и должна раскрыть тайны прошлого, чтобы спасти себя и своих близких.