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    10:30, 24 Май 2025 | GMT +5

    Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах по всей стране

    С приходом новой кинонедели зрителей ждёт интересный выбор премьер, на какие фильмы стоит обратить внимание в ближайшие дни, в материале корреспондента агентства Kazinform.

    кинопремьеры
    Коллаж: Kazinform; Kino.kz

    «Лило и Стич»

    Безумно смешная и трогательная история маленькой девочки, живущей на Гавайах, и замаскированного инопланетянина, который помогает ей спасти свою разрушенную семью.

    «Миссия невыполнима: Финальная расплата»

    Восьмая и, вероятно, заключительная часть франшизы о шпионе Итэне Ханте, сыгранном Томом Крузом. Действие фильма продолжается после событий «Миссия невыполнима: Смертельная расплата» (2023). Итан Хант и его команда сталкиваются с искусственным интеллектом «Сущность», который угрожает глобальной катастрофой. Для нейтрализации этой угрозы Хант использует специально разработанный вирус, созданный Лютером, чтобы заразить и изолировать ИИ в защищённом накопителе.

    «Соловей против Муромца»

    Приключенческая фантастика о Соловье-разбойнике, который одолел Илью Муромца и переписал историю, присвоив себе славу богатыря. С помощью эликсира бессмертия он дожил до наших дней и стремится воскресить тёмного бога Велеса. Профессор Киселёв находит Илью в подводной пещере и с помощью своей разработки — стального сердца — возвращает его к жизни. Однако профессор погибает, и теперь его сыновьям, Максиму и Егору предстоит остановить Соловья и вернуть честь Ильи Муромца

    «Одержимые: Наследие дьявола»

    После смерти отца, бросив двух братьев, Грэм уехал из семейной фермы, жил один и пытался пережить произошедшее. Мужчине приходится вернуться в отчий дом, когда он узнаёт, что младший брат страдает от той же странной болезни на грани одержимости, что мучала и их отца.

    «Астрал: Долг крови»

    Эрвина устраивается на работу на старую текстильную фабрику, чтобы обеспечить своего ребёнка и больную мать. Вскоре она обнаруживает зловещую тайну фабрики - ритуал жертвоприношения для погашения давнего долга. Эрвина оказывается втянута в череду мистических событий и должна раскрыть тайны прошлого, чтобы спасти себя и своих близких.

    Теги:
    Современная культура Новости кино Кинотеатры
    Адель Харламова
    Адель Харламова
    Автор
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