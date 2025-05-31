Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах по всей стране

«STRANGER»

Музыкальный фильм, снятый на большом сольном концерте Димаша Кудайбергена в Астане. Масштабное шоу собрало более 40 тысяч зрителей, среди которых - 10 тысяч поклонников из разных стран мира. Зрителей ждёт яркая сценография и уникальная атмосфера этого незабываемого дня, который теперь можно увидеть на большом экране.

«Остров. Ұмытылмас саяхат»

Казахстанская комедия о герое Жомарте и его напарнице. События разворачиваются в Таиланде. Его задача — найти бывшего директора строительной компании и оправдать его по обвинению в хищении государственных средств в особо крупном размере. Найти бывшего начальника оказывается непросто: главного героя ждут многочисленные трудности — от ядовитых насекомых до местных бандитов.

«Каратэ-пацан: Легенды»

Спортивный боевик с Джеки Чаном - продолжение истории об американском мальчишке, победившем в соревнованиях по кунг-фу, и пожилом мастере, помогавшем ему в этом непростом деле.

«Финикийская схема»

Мрачная история Бенисио Дель Торо. О шпионаже, раскрывающем напряжённые отношения отца и дочери в семейном бизнесе. Сюжет полон неожиданных поворотов, предательства и моральных дилемм.

«Быстрее ветра»

Европейская спортивная драма о многообещающей гонщице Макс. Которая однажды решила завязать со спортом и нашла себе работу попроще. Судьба сводит девушку с отставным гонщиком, который помогает ей получить место в академии, готовящей лучших спортсменов мира. В школе Макс знакомится с Уиллом, и между ними мгновенно пробегает искра. Звание чемпиона «Формулы 1» никогда не было так близко, но вдруг на пути к титулу встает еще один неожиданный соперник — Уилл. Теперь Макс должна решить, что для нее важнее — любовь или победа.

«Денискины рассказы»

Лето — это маленькая жизнь, а для Дениса Кораблева еще и полная удивительных приключений. Его семья во главе с бабушкой отправляется на дачу провести три месяца каникул на свежем воздухе. Дениске предстоит завести новых друзей, впервые влюбиться и отправиться в захватывающее путешествие во имя этой самой любви!

«Игры возмездия»

Американский боевик с Робертом Де Ниро. Бокуши строит неприступную крепость, собирает в ней целый арсенал оружия и преданных ему ветеранов боевых действий. Правительство пытается проникнуть в организацию, чтобы узнать его планы. После нескольких неудачных попыток власти вербуют Нэша Кавано, бывшего спецназовца, который когда-то был учеником Бокуши. Наконец-то у Нэша появляется возможность отомстить человеку, который отнял у него все, включая любовь всей его жизни.