Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Они придут за тобой»

Хоррор от российского режиссера Кирилла Соколова. Картина рассказывает о домработнице, которая откликается на вакансию в одном из престижных домов Нью-Йорка. Начиная работать на новых обеспеченных хозяев, она, сама того не подозревая, попадает в тайное сообщество, связанное с исчезновениями людей.

«Я иду искать 2»

Продолжения популярного триллера с Самарой Уивинг в главной роли. Грейс вновь попадает в опасную игру: на этот раз рядом с ней оказывается ее сестра Фэйт. Им предстоит сразиться с другими претендентами на трон в испытаниях на выживание.

«Секретный агент»

Действие фильма происходит в 1977 году в Бразилии. Вдовец и бывший научный сотрудник приезжает в Ресифи, где проходит карнавал, в попытках скрыться от своего таинственного прошлого. Картина дебютировала на Каннском кинофестивале в 2025 году, где собрала наибольшее количество наград, получила два «Золотых глобуса» а также была номинирована на премию «Оскар».

«Таптым-ау сені 3»

Сауле и Жексен зарабатывают на жизнь продажей баурсаков. Чтобы организовать торжество и отпраздновать годик сына, они решаются на ограбление. Однако каждый шаг Жексена к «легким деньгам» ведет его к тому, что он чуть не лишается семьи.

«Коты Эрмитажа 2. Тайна Египетского зала»

В тайных тоннелях под Эрмитажем мышь Морис обнаруживает древний папирус с картой, ведущей к египетскому Джинну. Проблема в том, что этот Джинн исполняет лишь одно желание раз в тысячу лет. И вот Винсент, Клеопатра, Морис и другие храбрые пушистики отправляются в новое захватывающее приключение. Всем им предстоит соперничать между собой за право первым отыскать могущественного Джинна. Однако пройти испытания, которые будут поджидать героев на каждом шагу, можно только вместе и сообща.