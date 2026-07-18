Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Живая ярость»

Неизвестные похищают дочь талантливого ремесленника Ван Вэя из Бангкока. Не получив помощи от полиции, герой начинает собственное расследование. В ходе поисков он знакомится с журналистом Навином, который также потерял близкого человека при похожих обстоятельствах. Вместе они выходят на след опасной преступной группировки, чтобы спасти своих родных.

«Зловещие мертвецы: Пекло»

Культовая хоррор-франшиза возвращается с новой историей. После смерти мужа Элис приезжает в уединенный загородный дом к его семье, чтобы вместе с родственниками пережить утрату. Однако поминки превращаются в настоящий кошмар, когда пробудившееся древнее зло начинает вселяться в людей, превращая их в кровожадных демонов. Оказавшись в ловушке среди одержимых, Элис вынуждена бороться не только за собственную жизнь, но и за тех, кого еще можно спасти.

«Это хит!»

Музыкальная трагикомедия рассказывает историю двух музыкантов, которых объединяет одна песня. Рик – талантливый, но невостребованный исполнитель, выступающий на свадьбах. Его новый знакомый Дэнни – бывшая звезда бойз-бэнда, чья популярность давно угасла. После совместной вечеринки они создают композицию, которая становится мировым хитом. Однако славу получает только Дэнни, тогда как настоящий автор остается в тени и пытается вернуть себе признание. Главные роли в фильме исполнили Пол Радд и Ник Джонас.

«На деревню дедушке 2»

Продолжение семейной комедии вновь отправляет школьника Владика на летние каникулы к деду Юре. Но привычный отдых нарушает приезд еще одного дедушки — бывшего дипломата Виктора. Между двумя родственниками разворачивается настоящее соревнование за внимание любимого внука.

«Сансыз Бай»

Казахстанская комедия рассказывает о богатом фермере Сансызбае, привычная жизнь которого рушится после неожиданного требования бухгалтера Арната повысить ему зарплату до трех миллионов тенге. Постепенно выясняется, что будущая невеста Арната – дочь самого Сансызбая, а деньги, вокруг которых разворачиваются события, связаны с незаконным обналичиванием государственных субсидий.

Главную роль исполнил один из самых известных комедийных актеров Казахстана Жүсіп Ақшора.

«Школа волшебников»

Любителей семейного фэнтези ждет история юной Арианы, которая неожиданно узнает о существовании магического мира. Попав в таинственную школу волшебников, спрятанную среди туманных гор, девочка находит новых друзей, осваивает магию и вступает в противостояние с ведьмой Муриен, охотящейся за древним артефактом.