Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

С приходом новой кинонедели зрителей ждет интересный выбор премьер. На какие фильмы стоит обратить внимание в ближайшие дни, читайте в обзоре агентства Kazinform.

«Моана»

Лайв-экшен-ремейк одноименного анимационного фильма Disney. Сюжет картины повторяет историю оригинальной ленты. Моана впервые отправляется за риф своего острова Мотунуи вместе с легендарным полубогом Мауи. Им предстоит путешествие, которое должно помочь вернуть процветание ее народу. К своим ролям вернулись Дуэйн Джонсон, исполнивший роль Мауи, и Джемейн Клемент — Таматоа.

Новую Моану сыграла Кэтрин Лагаайя.

«Время сиять»

Фильм рассказывает о дружбе двух непохожих друг на друга ребят — школьного бейсболиста Уджина и его нового знакомого, таинственного студента Квон Тэхи. Новый друг помогает спортсмену поверить в себя и раскрыть свои способности.

Главные роли исполнили участники южнокорейской K-pop-группы NCT Джено и Джемин.

«Тау адам»

Когда-то Бейбит Ыстыбаев был легендой казахской борьбы, однако после завершения спортивной карьеры остался один на один с жизненными трудностями. Судьба дает ему второй шанс — стать наставником избалованного студента Нурислама, который не привык бороться ни на ковре, ни в жизни. То, что начинается как обычные тренировки, постепенно превращается в путь, который меняет обоих героев.

«Демоны Черной горы»

Черная гора — загадочное и популярное среди туристов место. Когда парень Авиндии, отправившийся туда, перестает выходить на связь, она собирает друзей и отправляется на его поиски. Чем ближе компания подходит к горам, тем явнее герои ощущают присутствие паранормальных сил.

«Демонолог»

Фильм рассказывает о девушке по имени Айри, которую новые владельцы загородной гостиницы нанимают для изгнания призрака, пугающего постояльцев. Вскоре Айри понимает, что местный демон одновременно принадлежит миру мертвых и миру живых. У девушки есть принцип — никогда не работать ночью. Однако ради победы над существом ей придется нарушить собственное правило и столкнуться с тьмой.

«Только на одну ночь»

События фильма разворачиваются в мире, где правительство ввело запрет на близкие отношения до брака. Единственное исключение — всего одна ночь в году, когда закон перестает действовать ровно на 12 часов. В это время двое одиноких незнакомцев встречаются на улицах Нью-Йорка, пытаясь найти свою любовь до того, как часы пробьют утро.

Главные роли исполнили Каллум Тернер и Моника Барбаро.