Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Красная маска. Настольная книга супергероя»

Мультфильм повествует о девочке Лизе, которая находит «Настольную книгу супергероя» и узнает, как развить в себе суперспособности. Пока главная героиня учится летать и разговаривать с животными, злодеи собираются погрузить город в вечную тьму. Лизе нужно собрать команду единомышленников, чтобы спасти город.

«Ты, я и лето в Тоскане»

Романтическая комедия от Universal Pictures. По сюжету свободолюбивая Анна, узнав от нового знакомого, что его вилла в Тоскане пустует, решает воспользоваться моментом и уехать туда. Она притворяется невестой владельца имения, но все меняется, когда героиня встречает настоящую любовь. В фильме снималась Холли Бейли, известная по главной роли в ремейке «Русалочки», а также звезда «Бриджертонов» Реге-Жан Пейдж, прославившийся ролью герцога Саймона Бассета.

«Ящер»

Однажды вечером недалеко от деревни Баду падает космическое тело. Девушка по имени Сяо Мэй вместе со своим парнем отправляется исследовать место происшествия, надеясь найти там что-то ценное. Вместо этого они встречают огромного плотоядного ящера. Сяо Мэй чудом удается спастись, но монстр остается на свободе. Монстры стремительно увеличиваются в размерах и начинают уничтожать все вокруг.

«Туысқан»

После смерти богатого предпринимателя Аскара вся его родня вступает в борьбу за наследство. Разбалованный сын Самат должен противостоять давлению родственников и доказать, что он достоин стать настоящим наследником.

«Тамерлан»

XIV век. Монгольская империя рушится, Великий Шелковый путь погружается в хаос, некогда процветавшие города лежат в руинах. Закаленному в боях Тамерлану предстоит столкнуться с предательством и тяжелым выбором, чтобы защитить судьбу Великого шелкового пути и свою любовь.

«Хищник. Спуск в Преисподнюю»

Группа друзей, вдохновленная загадочной кинопленкой, отправляется изучать древние пещеры в надежде разгадать тайну о десятках без вести пропавших людей и опровергнуть слухи о ее кровожадном обитателе.

«Мумия. Возрождение зла»

Обнаружив и вскрыв саркофаг языческой богини Морриган на острове мумий, археолог Фиона вместе со своей дочерью отправляется на поиски ответов и раскрытие древних тайн.