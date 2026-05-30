Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

С приходом новой кинонедели зрителей ждет интересный выбор премьер. На какие фильмы стоит обратить внимание в ближайшие дни – читайте в материале корреспондента агентства Kazinform.

«Папасының қызы»

После смерти жены 40-летний Даулет пытается наладить отношения с дочерью-подростком, ставшей жертвой буллинга. Чтобы вернуть ей интерес к жизни, мужчина решается на отчаянный шаг — угоняет автодом своего начальника и вместе с дочерью отправляется в путешествие по стране. Тем временем разгневанный владелец машины обращается в полицию и начинает погоню.

«Мечтать не вредно»

Драма, основанная на реальных событиях и ставшая хитом французского проката. Картина вдохновлена реальной историей и создана продюсерами фильма «1+1». Жереми работает в видеопрокате в Амьене, а Буна — уборщиком в аэропорту Орли. У них нет денег, связей и даже хорошего знания английского языка, однако друзей объединяет любовь к баскетболу. Именно поэтому они решают стать спортивными агентами НБА.

«Грязные деньги»

Новый криминальный боевик режиссера Гая Ричи. В главных ролях — Розамунд Пайк, Джейк Джилленхол, Генри Кавилл и Эйса Гонсалес.

Сиду и Бронко предстоит вернуть деньги, присвоенные магнатом Салазаром. Герои отправляются на остров, чтобы выполнить задание, однако ситуация быстро выходит из-под контроля.

«Билет в счастливую жизнь»

Действие фильма разворачивается в 90-е годы. На ферме в Висконсине Бак, Маргарет и их внучка Дженни поддерживают хозяйство, однако последняя мечтает о жизни в большом городе и хочет построить музыкальную карьеру. Вот только долги Бака могут лишить его семью всего. Герой идет на одну сделку, которая приводит к большим рискам.

«Құт»

История основана на мотивах древнетюркской мифологии. Главный герой картины — двенадцатилетний Кайсар, внук уважаемого аксакала Ракымбая Нартаева, живущий в небольшом ауле Актогай. Увлекаясь древними легендами, мальчик существует сразу в двух мирах — реальном и фантазийном, где познает мудрость Аулие и противостоит злодею Кара Мергену. Однако вскоре его фантазии начинают воплощаться в реальность: Кара Мерген появляется в окрестностях аула с намерением завладеть землями Актогая.

«Пассажир»

Фолк-хоррор о молодой паре, ставшей свидетелем страшной аварии, в которой погибает водитель. После трагедии героев начинает преследовать таинственный Пассажир — демонический сталкер, от которого невозможно скрыться

«Богатыри»

Школьник Ваня случайно находит волшебный портал и переносится во времена Древней Руси. Там он знакомится с богатырями Фёдором и Ратибором. Вместе героям предстоит вернуться в современный мир и отыскать магические артефакты раньше, чем они попадут в руки злой волшебницы Гордеи.

«Кощей. Тайна живой воды»

Главный антигерой сказочного мира — Кощей после трехсот лет поисков наконец готовится к свадьбе с Варварой. Но торжество срывается, и невесту приходится спасать. Ради любви бессмертный герой отправляется в опасный путь.