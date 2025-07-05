Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Тоқты мен Серке»

Главные герои мультфильма — два беззаботных друга, Токты и Серке. Их безмятежная жизнь неожиданно меняется, когда одной ночью их похищают из родного сарая и перевозят на закрытую ферму. Покинуть ферму, охраняемую грозным бульдогом Гектаром, не так-то просто. Чтобы выбраться, друзьям предстоит заручиться помощью местного жителя — хитроумного зайца по имени Кыли. На пути к свободе и возвращению домой их ждёт череда приключений, опасностей и неожиданных встреч.

«Мир Юрского периода: Возрождение»

Пять лет спустя после событий «Мира Юрского периода: Господство» группа исследователей отправляется в труднодоступные экваториальные регионы, чтобы добыть ДНК трёх гигантских доисторических существ. Их цель — совершить медицинский прорыв, который может изменить будущее человечества.

«102»

Драматический триллер, повествующий историю Армана, работающего в службе «102». Он собирается жениться на своей возлюбленной Сезим. Однако неизвестные люди похищают невесту. Сумеет ли Арман, который раньше спасал жизни многих людей, спасти свою любимую Сезим?

«Тезек»

История фильма разворачивается вокруг пастуха Кокпая и его семьи, которые сталкиваются с чередой тяжёлых испытаний. Сначала они становятся жертвами кредитной аферы, а затем на их долю выпадает целый ряд странных и опасных событий. Несмотря на всё это, семья сохраняет единство и стойкость, преодолевая беду за бедой.

«Ритуал»

Американский хоррор-триллер с участием Аль-Пачино. Молодая женщина Эмма Шмидт страдает от дьявольского одержимости. Один из священников — Джозеф — постепенно теряет веру, а другой — Теофилус — борется с собственными демонами из прошлого. Основной конфликт — преодоление их личных проблем, чтобы спасти Эмму посредством серии всё более жутких и психологически напряженных ритуалов.

«Магия четырёх стихий»

Немецко‑австрийское семейное фэнтези. После смерти бабушки юная Ива становится наследницей уютного домика, скрытого в волшебном лесу, а вместе с ним — и обладательницей магического дара. Её предназначение — стать хранительницей стихии огня. В сопровождении своего верного спутника, огненного лиса, Ива отправляется на поиски других девочек, владеющих силами воды, земли и воздуха. Лишь объединившись, они смогут защитить волшебный мир от надвигающейся угрозы.

«Пожиратель душ. Голоса мертвых»

Две сестры возвращаются в родной город после череды трагических смертей в семье. В стенах родительского дома начинают происходить странные и пугающие события. Постепенно раскрывается тайна: их дядя, прибегнув к тёмной магии, пытался снять древнее семейное проклятие, стремясь уберечь племянниц от гибели. Теперь девушкам предстоит самим разгадать мрачную историю своего рода и найти способ разорвать цепь зловещих событий, прежде чем тьма доберётся до них.

«Сағынам»

Драма о любви, боли и том, что остаётся после. Султан и Камила казались идеальной парой, пока не раскрылась его тайна — у него есть семья. Камила мстит, выйдя замуж за другого. Султан теряет всё — жену, сына и надежду. Он мечтает о прощении, но Камила уже беременна и не собирается возвращаться. Их любовь могла быть вечной, но её разрушили ложь и гордость.