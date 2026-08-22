Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Параллельные истории»

Писательница Сильви, наблюдая в телескоп за своими соседями и случайными прохожими, выдумывает для них целые параллельные жизни, насыщенные любовью и скандалами. Новый помощник женщины крадет рукопись и выдает за свою. Он показывает ее девушке, ставшей прототипом героини романа. В жизни все оказывается совсем не как на бумаге, но грань между реальностями начинается стираться.

«Болған оқиға 2»

Биржан ведет спокойную жизнь, мечтает стать адвокатом и готовится к переменам в личной жизни. Случайная находка заставляет его задуматься о своем происхождении и начать поиски биологической матери. Вместе с братьями он проводит расследование, которое приводит к давно забытым тайнам прошлого и обстоятельствам громкого уголовного дела.

«Жертва обстоятельств»

Комедийный боевик со звездным актерским составом. В фильме снялись Крис Эванс, Аня Тейлор-Джой, Сальма Хайек, Джон Малкович и Венсан Кассель.

Экотеррористы во главе с лидером радикального экологического движения захватывают греческий остров, где представители высшего общества собрались на благотворительное мероприятие. Активисты убеждены, что для предотвращения катастрофического извержения вулкана необходимо принести в жертву трех знаменитостей. Среди захваченных оказывается актер Майк Тайлер, который пытается вернуть былую популярность.

«Ұят»

Девушку Мариам против ее воли выдают замуж за жестокого наследника влиятельной семьи. Пережив насилие, она сбегает с маленьким сыном. В городе девушка сталкивается с унижениями и борьбой за выживание, но получает поддержку и надежду на новую жизнь рядом с предпринимателем Арманом. Однако ее прошлое вновь напоминает о себе.

«40 свиданий, 40 ночей»

В центре истории — девушка Лия. Она работает секретарем, снимает квартиру напополам с соседкой и время от времени встречается с молодыми людьми. После очередного неудачного свидания ее бабушка Джиджи предлагает внучке пари: если Лия найдет достойного мужчину за 40 свиданий, бабушка оплатит аренду ее квартиры на целый год.

«Том и Джерри: Запретный компас»

Том и Джерри во время очередной погони в музее случайно активируют древний магический компас. Артефакт открывает проход в незнакомый мир, где оживают древние карты и обитают сказочные существа. Оказавшись в новом мире, герои сталкиваются с темными силами и должны на время оставить вражду, чтобы найти дорогу домой.

«Щенячий патруль: Динофильм»

Щенячий патруль терпит крушение на неизведанном тропическом острове, населенном динозаврами. Там команда встречает щенка Рекса, который давно живет на острове и знает все о динозаврах. Тем временем мэр Хамдингер начинает добычу ресурсов, что приводит к пробуждению спящего вулкана. Щенячьему патрулю предстоит спасти остров и его обитателей от извержения.