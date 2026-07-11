Кинопремьеры недели: что смотреть в кинотеатрах Казахстана

«Моана»

Лайв-экшен ремейк анимационного фильма «Моана» от компании Disney. Сюжет фильма полностью повторяет историю, рассказанную в оригинальной ленте. Моана впервые в жизни отправляется за риф своего острова Мотунуи вместе с прославленным полубогом Мауи. Их ждет путешествие, которое должно вернуть процветание ее народу. К касту вернулись Дуэйн Джонсон (Мауи) и Джемейн Клемент (Таматоа). Новую Моану сыграла Кэтрин Лагаайя.

«Кодекс Данте»

Сюжет основан на одноименной книге Ника Тошеса и разворачивается сразу в двух временных линиях. В начале XXI века нью-йоркский писатель Ник получает от мафиози предложение выкрасть из подвалов Ватикана рукопись «Божественной комедии». Параллельно в XIV веке сам поэт Данте Алигьери ищет духовное пробуждение и трудится над созданием своего шедевра. «Кодекс Данте» выделяется звездным актерским составом — в съемках приняли участие Оскар Айзек, Джейсон Момоа, Галь Гадот, Джерард Батлер, Мартин Скорсезе, Аль Пачино, Джон Малкович и многие другие.

«Агент Зеро»

Альма, француженка с темным прошлым, скрывается в Марокко, работая инструктором по серфингу. Когда ее возлюбленный — полицейский — оказывается в коме после столкновения с преступным кланом, она возвращается к своей прежней жизни. Под именем Badh она начинает охоту на синдикат, но вскоре понимает: за этим стоят не только мафиози, но и ее бывшие коллеги из разведки.

«Миньоны и монстры»

Новый анимационный комедийный фильм студии Illumination. По сюжету, действие которого разворачивается в Голливуде 1920-х, знаменитые желтые герои покоряют кинематограф и отправляются на поиски самых пугающих существ для съемок собственного фильма о монстрах.

«Школа магических зверей. Хранители чуда»

Ученикам школы магических зверей и их говорящим питомцам предстоит отправиться навстречу новым приключениям и пройти ряд испытаний, чтобы отыскать настоящее чудо и спасти школу от закрытия.

«Сладкая сказка»

В Чехии, в городке Медов, молодая врач Аничка стала наследницей старого дома с теплицей и стоматологической клиникой. Местные жители держатся от дома на расстоянии из-за его дурной репутации. Однако Аничка не испытывает страха и с помощью своего преданного дедушки Планты и необычного перуанского растения, обитающего в теплице, открывает метод безболезненного лечения зубов. Это открытие вызывает беспокойство у местного стоматолога, доктора Драмла. Поддержку и веру в свои силы Аничка находит в отважных детях города, которые готовы верить в чудеса.