Кинопремьеры недели: что посмотреть в казахстанских кинотеатрах

«ADAM: Нартәуекел»

Семейное анимационное фэнтези казахстанского режиссера Оразалы Жанибека. Тохтар отправляется в космическое путешествие на поиски отца и знакомится с детьми с других планет, потерявшими своих родителей.

Вместе они начинают борьбу против жестокого правителя Тума.

«Астрал. Мертвое сердце»

Южнокорейский фильм ужасов. История повествует о старшекласснице Со-ми, которая умирает во время экзорцизма. У девочки было больное сердце, и безутешный отец — успешный кардиохирург — не может простить себе, что собственными руками пересадил дочери сердце, от которого началась её одержимость.

«Мир Эндрю Уайета»

Документальный фильм, погружающий зрителя в мир одного из самых известных американских художников XX века. Эндрю Уайет (1917–2009) прославился своими картинами в стиле магического реализма, где он, используя технику многослойной темперы на деревянной доске, запечатлевал застывшие мгновения повседневной жизни. Особое внимание уделено его знаковой картине «Мир Кристины», которая в 1949 году была приобретена в коллекцию Музея современного искусства (MoMA) в Нью-Йорке.

«Sasyq»

Это необычная фантастическая трагикомедия казахстанского режиссера Ердена Телемисова, рассказывающая о дружбе между бездомным стариком и инопланетянином, который поселяется в придорожном туалете рядом с трассой. Фильм затрагивает темы одиночества, поиска смысла жизни и неожиданных встреч, которые могут изменить судьбу.

«Бес попутал»

Иван — успешный банковский служащий, ведущий беззаботную жизнь эгоиста: у него есть хорошая работа, доверчивая девушка, любовница и планы на будущее. Однако после аварии он оказывается в руках хитрого Беса, который предлагает сделку: Иван не попадет в ад, если отправит на тот свет невинную девушку по имени Аня. Но знакомство с Аней меняет его жизнь, и Иван осознает, что принять решение не так просто.

«Очи»

Приключенческое фэнтези для зрителей старше 12 лет. Действие фильма разворачивается на гористом острове, где живет девочка по имени Юрайя. Местные жители боятся загадочных существ — очи, полумифических существ, которых считают опасными. Однажды Юрайя находит в лесу потерявшегося детеныша очи и решает вернуть его родителям. Девочке придется найти общий язык с этим необычным обитателем леса и доказать людям, что дружить с очи лучше, чем их бояться.

«Пес из будущего»

Известный музыкант попадает в будущее, превратившись в собаку. Чтобы разгадать замысел провидения, ему придется разыскать свою повзрослевшую дочь и исполнить ее детскую мечту.

«Кукла. Реинкарнация»

После смерти 11-летнего сына эксперт по робототехнике создает аниматронную куклу по имени Робин, которая невероятно похожа на его умершего ребенка. Герою кажется, что он наконец нашел того, кто составит ему компанию в большом особняке.

Однако серия ужасающих событий показывает, что у Робина есть свои собственные намерения, о которых его хозяин даже не догадывается.