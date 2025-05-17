Кинопремьеры недели: что посмотреть в казахстанских кинотеатрах

«Верный друг»

Драма о горе, дружбе и исцелении, режиссёров Скотта Макгихи и Дэвида Сигела, рассказывает историю писательницы Айрис, которая после трагической смерти своего близкого друга и наставника Уолтера неожиданно становится владельцем его огромного немецкого дога по кличке Аполлон. Чем больше времени она проводит с новым другом, тем сильнее осознает — не только она может помочь ему справиться с утратой, но и он ей.

«Тарлан»

Трогательная история о дружбе мальчика Закира и его коня Тарлана. Мальчик переживает сложный период взросления, сталкиваясь с непониманием со стороны родителей и сверстников. Конь становится для него верным другом и символом надежды, помогая преодолеть трудности и найти путь к себе.

«Пункт назначения: Узы крови»

Фильм продолжает традиции серии: группа людей чудом избегает гибели, но сама смерть не отступает — она настигает каждого в «предназначенном» порядке. Студентку колледжа мучают повторяющиеся жуткие кошмары. В поисках ответов она возвращается домой, надеясь найти того, кто сможет разорвать этот замкнутый круг и спасти её семью от надвигающегося ужаса.

«Игроманка»

Социальная драма казахстанского производства, режиссёра Алдияра Байракимова. Фильм рассказывает историю Жулдыз, женщины среднего возраста, которая сталкивается с разрушительными последствиями своей игромании. Стремясь вернуть контроль над своей жизнью, героиня рискует всем — карьерой, семьей, но терпит поражение. Лишь осознав свою проблему, она находит в себе силы начать путь к исцелению.

«Багровая отмель»

Команда дайверов получает заказ на подъем затонувшей машины с грузом золота. Однако попытка выполнить работу оборачивается для них настоящим кошмаром, когда они наталкиваются на гигантскую акулу убийцу, а в охоту за кладом включаются криминальные силы города. Фильм сочетает элементы приключенческого триллера и хоррора, предлагая зрителям напряжённую атмосферу и динамичные сцены погружений.

«Сущность. Семейный кошмар»

После смерти бабушки активная и успешная Розарио возвращается в родной дом. Из-за катаклизма в городе скорая помощь никак не может до него добраться, и девушке приходится провести ночь с усопшей. Сосед рассказывает, что бабушка очень скучала по внучке и молилась за нее каждую ночь. Но когда с наступлением темноты дом превращается в портал потустороннего, и ее начинает атаковать зловещая сила, Розарио понимает, кому молилась бабушка на самом деле.

«Как заработать на убийстве»

Жизнь супругов Мишеля и Кати давно превратилась в рутину: финансовые трудности и семейный быт убили всякое желание общаться друг с другом. Один из таких заурядных дней неожиданно превращается в цепь сумасшедших событий, когда Мишель становится виновником аварии на лесной дороге.

«Загадочное убийство Белль»

Пьер и его жена Клеа ведут размеренную жизнь в провинциальном французском городке: он работает учителем, она заведует аптекой. Однажды к ним в гости приезжает 19-летняя Белль, дочь друзей. Её красота привлекает внимание местных жителей. Однако вскоре Белль обнаруживают мёртвой в её спальне, задушенной. Пьер оказывается единственным человеком в доме, и все улики указывают на него.

«Потерянная принцесса»

Приключенческий боевик режиссёра Хишами Хаджи. Окутанный мраком и тайнами замок, хранящий память о трагической любви, становится для миллиардера Алека Туати точкой отсчета, открывающей завесу его истинного предназначения. Найдя союзников, он вступает в ожесточенную борьбу, призванную защитить наследие замка и исполнить вековую волю предков.