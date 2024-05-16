Кинопремьеры недели: «Будь человеком», «Наверное, я брошу тебя» и «Воображаемые друзья»

На этой неделе в казахстанском кинопрокате выйдут фильмы «Адам бол» («Будь человеком») Алмаса Алимжанова и режиссера из Нигерии Четы Чукву, «Тастаймын-ау сені» («Наверное, я брошу тебя») Анвара Матжанова, «Воображаемые друзья» Джона Красински, передает корреспондент агентства Kazinform.

«Адам бол» («Будь человеком!») — экшн-комедия работы казахстанца Алмаса Алимжанова («Той любой ценой») и режиссера из Нигерии Четы Чукву. Страна: Казахстан.

Сын богача Арсен ни разу в жизни не сталкивался с трудностями. Его отец решает заняться воспитанием сына и поручает ему продлить сотрудничество с американскими партнерами. От этого дела зависит дальнейшая жизнь Арсена, потому что, если у него не получится, отец перестанет содержать взрослого сына. Арсен собирает команду из знающего английский язык и систему бизнеса друга Мади и простака Токтара в качестве прислуги.

Неожиданно их самолет, направлявшийся в Нью-Йорк, приземляется в Лагосе. До пересадки еще 15 часов, и новоиспеченные друзья решают выехать в город. Сумеют ли они выбраться из передряг, которые окажутся на их пути, и исполнить волю отца Арсена?

Роли исполнили Куаныш Кудайберген, Рыскул Конакбаев («Каникулы off-line», «Донор», «Квартиранты»), а также герои популярного среди молодежи клипа группы Ирина Кайратовна «Чина» Рауан Романи («Бизнес по-казахски в Америке», массовка «Железный Человек-3») и актеры из Нигерии.

«Тастаймын-ау сені» («Наверное, я брошу тебя») — комедийный ужастик от режиссера Анвара Матжанова, который снял получивший большую популярность фильм «Таптым-ау сені», чьи кассовые сборы за первые 10 дней показов превысили миллиард тенге, а также «I go to school», «Бизнес по-казахски в Индии», «Джохан», «Бизнес по-казахски в Турции», «Гудбай, мой бай!». Страна: Казахстан.

Жарас решает вылечить жену Алмагуль от алкогольной зависимости и отправляет на лечение. В новом месте Алмагуль знакомится с другими пациентами: Коля, у которого конфликт с семьей, Сабырхан, потерпевший неудачу в военной карьере, и безобидный Канат. В лечебнице пациентов беспокоят страшные видения, а однажды вечером лекарь убивает Каната. Из-за этого остальные, опасаясь за свою жизнь, решают бежать.

В главных ролях звезда казахстанского кино Дарига Бадыкова, известная благодаря серии фильмов «Бизнес по-казахски», а также уже полюбившийся всем Олжас Абай («Брат или брак», «Базар жок, Мексика!» и «Одноклассники») и другие.

«Воображаемые друзья» — фэнтези и комедия. Режиссером фильма является звезда сериала «Офис» Джон Красински, который к тому же снял два высокорейтинговых ужастика «Тихое место». Страна: США.

Девочка Беа, начинает видеть необычных существ. Это воображаемые друзья, которые помогали детям познавать мир, но теперь не нужны и скитаются без дела. Несмотря на то, что папа девочки Кэл — взрослый, он тоже видит воображаемых друзей. Теперь папа и дочка должны помочь воображаемым друзьям найти дом.

Главные роли исполнили: Райан Рейнольдс («Главный герой», «Дэдпул» и «Телохранитель киллера») и Кейли Флеминг («Проповедник», «Книга любви», «Багровая мята»).