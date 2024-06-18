Кинопоиск в Казахстане показывает матчи Чемпионат Европы по футболу 2024

С 14 июня по 14 июля на Кинопоиске будут доступны трансляции всех матчей Чемпионата Европы по футболу EURO-2024, которые выходят в прямом в эфире телеканалов Qazaqstan и Qazsport.

Теперь казахстанские любители спорта могут следить за каждым матчем Чемпионата Европы и болеть за свои любимые команды на Кинопоиске по подписке Яндекс Плюс.

EURO2024 — самое ожидаемое футбольное событие этого года стартовало 14 июня и продлится до 14 июля. Игры плей-офф стартуют 28 июня со стадии 1/8 финала. Четвертьфиналы состоятся 5 и 6 июля. Полуфиналы будут сыграны 9 и 10 июля.

Как и все предыдущие Чемпионаты Европы, предстоящий турнир во многом будет уникальным. Например, в финальной стадии ЧЕ-2024 впервые в истории выступят сборные Грузии и Сербии, а лидер сборной Португалии, мировая звезда футбола Криштиану Роналду сыграет на этом чемпионате в рекордный, шестой раз.

На Евро-2024 сыграют 24 лучшие национальные сборные команды Европы. ЧЕ-2024 состоит из двух этапов — групповой стадии и плей-офф. На групповой стадии участники главного турнира континента разделены на 6 групп по 4 команды, где команды по разу встретятся друг с другом. В 1/8 финала выйдут две сильнейшие сборные из каждой группы, а также четыре лучшие команды, финишировавшие третьими в своих квартетах.

Евро-2024 пройдет в десяти городах Германии: Берлин, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкирхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт и Штутгарт. Финал турнира, 14 июля, примет главная футбольная арена Германии — 74-тысячный “Олимпиаштадион” в Берлине.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, обыгравшая на прошлом ЧЕ-2020 в серии послематчевых пенальти команду Англии. Наряду со сборной Испании, нынешние хозяева Евро — самые титулованные команды турнира, у немцев и испанцев по три трофея. Однако, в последний раз Германия становилась чемпионом континента в далеком 1996 году. Призовой фонд главного футбольного события лета-2024 составляет 331 миллионов евро (160 млрд тенге).

Следующий Чемпионат Европы пройдет в Великобритании в 2028 году.