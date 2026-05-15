    Kinopark перевел 165 миллионов тенге в помощь детям с инвалидностью

    Kinopark Theatres направил 165 миллионов тенге, вырученных от проката фильма «Ерекше», в фонд поддержки детей с инвалидностью, передает агентство Kazinform. 

    Фото: Kinopark

    Компания и Федерация Бочча Казахстан подвели итоги проката фильма «Ерекше». Согласно данным дистрибьютора, в широком прокате Казахстана фильм собрал 445 миллионов тенге, что является рекордным показателем для подобного жанра. Из них 165 миллионов тенге приходится на кинотеатры франшизы Kinopark. Всю заработанную сумму в кинотеатрах франшизы Kinopark компания перевела в Inclusive Sport Endowment Foundation для поддержки детей с инвалидностью. Тем самым, проект доказал: социальное кино в Казахстане может быть успешным и приносить реальную пользу. 

    Картина «Ерекше», генеральным спонсором которой выступила компания Kinopark, стала первым отечественным фильмом, посвященным паралимпийскому виду спорта бочча. История рассказывает о любви и верности, силе духа, воле к победе и о том, что изменить этот мир может каждый, сначала изменив себя.

    В съемках фильма принимали участие спортсмены, для которых бочча стал не просто спортом, а единственным окном в мир, возможностью заявить о себе и доказать, что физические ограничения не являются преградой для большой мечты. 

    Главные роли на экране воплотили популярные отечественные актеры Жасулан Копберген, Акерке Назарбекова, Алишер Смаилов, Гани Кулжанов, а также Расул Бауыржан.

    Сценарий написан Сержаном Серикбай, в режиссерском кресле - Ернар Нургалиев.

    Фильм снят при содействии Казахстанской федерации бочча – организации, которая с 2021 года развивает этот вид спорта в стране. Сегодня федерация объединяет более 250 спортсменов в 13 регионах, а 47 членов национальной сборной представляют Казахстан на международных соревнованиях. Бочча входит в программу Паралимпийских игр с 1984 года и считается одним из символов инклюзивности в мировом спорте – она доступна людям с тяжелыми формами инвалидности, в том числе с ДЦП и мышечной дистрофией.

    Махаббат Сыздыкова
