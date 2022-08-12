12 Августа 2022 11:43

Кинолог спас мальчика от падения из окна в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - 9 августа на оперативный канал 102 отдела полиции Уланского района Восточно-Казахстанской области поступил тревожный звонок о том, что в поселке Касым Кайсенова на подоконнике у открытого окна на пятом этаже дома стоит ребенок. По сигналу на адрес незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Спустя пару минут полицейские были на месте, а до прибытия там уже находился инспектор-кинолог Асыл Бериков, который принял меры, чтобы не допустить трагедию. Позже выяснилось, что Асыл еще во время регистрации вызова дежурным побежал во двор дома, где вскрыл подъездную дверь, поднялся на пятый этаж, постучался в квартиру, которую ему открыла 12-летняя девочка. Оказалось, что она не заметила, как младший брат залез на подоконник открытого окна. Забежав в комнату, полицейский разговорами отвлек малыша и снял его с подоконника. Родителей малолетних детей дома не оказалось. Мать пришла домой чуть позже и пояснила, что выходила в магазин, который находится в этом же доме. С родителями проведена профилактическая беседа.

Фото: polisia.kz











