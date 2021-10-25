Киноактеры поборолись с профессионалами на ринге в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе прошел вечер вольной борьбы Wrestling stars - на ринге в поединке сошлись актеры и призеры Олимпиад, профессиональные борцы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Подобный турнир в нашей стране был организован впервые. В нем приняли участие 30 борцов в 8 весовых категориях – от 57 до 125 килограммов. Соревнования прошли в соответствии с правилами международной федерации «Объединенный мир борьбы».

На ринге сошлись бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Акжурек Танатаров, бронзовый призер Олимпиады в Токио Нурислам Санаев, белорусский борец, бронзовый призер Олимпиады в Рио Ибрагим Саидов, тренер сборной РК Асет Иманбаев, неоднократный чемпион РК Бакдаулет Альментай, чемпион Азии Еркебулан Борангали, борцы Сергей Морозов, Арман Ашим, Ильдар Кудайбергенов, Асу Алмабаев, чемпион мира по workout Айтым Жакупов, Гойти Дазаев, Куат Хамитов. Профессиональным борцам не побоялись противостоять актер Асылхан Тулепов – дважды чемпион национального проекта «Өнер барысы», а также киноактеры Газрет Кажымуканулы и Жасулан Айтенов.

Состязания проходили по вольной и греко-римской борьбе. Поскольку «Wrestling Stars» проводился впервые, каждый участник провел лишь по одному бою. Победитель поединка получил 500 тысяч тенге, проигравший – 300 тысяч. Общий призовой фонд турнира составил 12 миллионов тенге. Кроме денежной премии атлеты были награждены медалями, памятными сувенирами и кубками.

«Для нашего народа борьба всегда имела особое значение. Наша история полна подлинного героизма и доблести бесстрашных батыров и палуанов. Такие батыры, как Ермахан Ибраимов, Даулет Турлыханов и Бахтияр Байсеитов, продолжившие славный путь Абильсеита Айханова, Жаксылыка Ушкемпирова, образцами для которых стали Алпамыс и Кобыланды, подняли на высокий уровень честь отечественной школы борьбы. Ряд представителей нового поколения, последовавших за ними, мы увидим на этих соревнованиях. Добро пожаловать на состязание тарланов, дарабозов, следующих по пути старших братьев, защищавших честь великой страны!», - сказал аким области Ондасын Оразалин на открытии.