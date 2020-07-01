Кино под открытым небом могут посмотреть жители и гости столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ко Дню столицы горожане смогут посмотреть шедевры отечественного и мирового кинематографа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

Жители и гости Нур-Султана с 1 по 6 июля смогут посмотреть казахстанские и мировые фильмы под открытым небом. Кинопоказ будет организован на территории перед стадионом «Астана-Арена» (по проспекту Кабанбай батыра).

Организаторы напоминают о необходимых мерах безопасности. Обязательны маски, использование санитайзеров и социальное дистанцирование.

В рамках Kino Space будут показаны фильмы «Қыз Жібек», «Менің атым Қожа», «Наш милый доктор», «Алпамыс идет в школу», киноэпопея «Путь Лидера», «Ақсақ құлан», а также зарубежные хиты «Джон Уик», «Приключения Питера Пэна», «Астерик и Обеликс» и другие.

Время начала сеанса – 21:30. Фильмы и видеоматериалы будут дополнены специальными возможностями для людей с особыми потребностями. Вход - свободный.

Отметим, что кинотеатр Kino Space поддержали международный медиасервис MEGOGO и киностудия «Казахфильм» имени Ш. Айманова. Горожане смогут бесплатно смотреть на свежем воздухе лицензионные фильмы зарубежных производителей и золотую классику из фонда казахского кино.