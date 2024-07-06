Кинис Ураков назначен новым гендиректором ТОО «МАЭК»

5 июля заместитель акима Мангистауской области Аббат Урисбаев представил коллективу предприятия генерального директора ТОО «МАЭК». Новым руководителем предприятия стал Кинис Ураков, передает агентство Kazinform.

Кинис Ураков трудовую деятельность начал в 1989 году помощником машиниста экскаватора и поднялся до должности экономиста, заместителя начальника планово-экономического отдела ОАО «Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное объединение» в городе Рудный Костанайской области.

Также работал на руководящих должностях промышленных предприятий в городах Рудный, Атырау, Караганда, Шымкент, Актау. С 2010 года занимал должность генерального директора АО«КазАзот». В 2019 году был назначен генеральным директором ТОО «МАЭК-Казатомпром».

Заместитель акима области поставил перед новым руководителем предприятия ряд конкретных задач, касающихся обеспечения питьевой водой населения региона, подготовки к предстоящему отопительному сезону, а также продолжения программы модернизации комбината.