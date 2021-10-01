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    18:00, 30 Сентябрь 2021 | GMT +6

    King Choice: Димаш Кудайберген лидирует с 9,2 млн голосов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня завершается голосование в рейтинге King Choice, где Димаш Кудайберген лидирует с 9,2 млн голосов и претендует на имя самого привлекательного мужчины в Азии. Председатель Молодежного крыла «Jas Otan» Нуржан Жетписбаев призвал казахстанцев поддержать Димаша в этом конкурсе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Молодежного крыла «Jas Otan».

    19 сентября активисты Молодежного крыла «Jas Otan» в социальных сетях запустили акцию #JasOtanQoldaidy и призывали всех голосовать за казахстанского певца. Тогда он уступал солисту южно-корейской группы BTS Ким Сокджину с 1 973 428 голосами, а на сегодняшний день Димаш занимает первую позицию.

    Председатель Молодежного крыла «Jas Otan» Нуржан Жетписбаев вновь записал видеообращение и призвал казахстанцев поддержать Димаша в данном конкурсе:

    «Друзья! Давайте не останавливаться на достигнутом. Поддержите Димаша, отдав за него свой голос! Потому что успех Димаша – успех Казахстана! Мы вместе!», - говорит он.

    С правилами голосования можете ознакомиться на странице @jas_otan в социальной сети Instagram .

    Теги:
    Культура Димаш Кудайберген Общество
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