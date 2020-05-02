Ким Чен Ын впервые за 20 дней появился на публике - СМИ

ПХЕНЬЯН. КАЗИНФОРМ - Кадры с участием лидера КНДР Ким Чен Ына были показаны в субботу северокорейскими СМИ впервые за последние 20 дней, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ВВС.

Кадры были сняты в городе Сунчхоне, когда Ким Чен Ын посетил завод по производству удобрений.

Ранее южнокорейские СМИ сообщали, что лидер КНДР перенес операцию на сердце и находится в тяжелом состоянии. Власти Южной Кореи эти слухи отрицали.

В СМИ ничего не сообщали о появлениях Кима на публике с 11 апреля, что вызвало слухи о том, что 36-летний лидер страны тяжело болен, по информации Ренхап.

Напомним, ранее северокорейские СМИ сообщали об активности Ким Чен Ына на фоне слухов о его болезни и смерти.