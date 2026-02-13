РУ
    18:00, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Ким Чен Ын продвигает дочь как преемницу - СМИ

    Лидер КНДР Ким Чен Ын намерен назначить своей преемницей дочь Ким Чжу Э и предпринимает шаги для укрепления ее статуса. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Национальную разведывательную службу Южной Кореи (NIS), передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Yonhap

    В Сеуле не исключают, что Ким Чжу Э примет участие в ближайшем заседании правящей Трудовой партии. По оценке разведки, ее присутствие, а также формат представления и возможное присвоение официального статуса могут стать косвенным подтверждением планов по передаче власти.

    Как заявил депутат Ли Сон Кын после закрытого брифинга NIS, формулировки южнокорейской разведки изменились: если ранее речь шла о том, что кандидатура Ким Чжу Э «рассматривается», то теперь используется выражение, что она «находится на стадии назначения» в качестве преемницы.

    Впервые о ее подготовке к руководству страной южнокорейская разведка сообщила 29 июля 2024 года, отмечая при этом, что сценарий может измениться и выбор падет на другого кандидата.

    Ким Чжу Э регулярно сопровождает отца на военных парадах и официальных мероприятиях. В сентябре 2025 года она вместе с ним посетила Китай. Тогда агентство Yonhap указывало, что совместный визит может свидетельствовать о подготовке к передаче власти. По оценкам, ей около 13 лет, точная дата рождения не раскрывается.

