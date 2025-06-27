Ким Чен Ын открыл курорт «мирового класса»

Курорт находится на восточном побережье, в городе Вонсан. Торжественное открытие состоялось 24 июня, на нём был российский посол Александр Мацегора. Для местных курорт откроется 1 июля, дата открытия для иностранцев пока неизвестна.

Курорт расположен на 4-километровом пляже и рассчитан на 20 тысяч человек. По словам властей, там есть пляжи, спортплощадки, отели, рестораны, аквапарк и магазины, но это пока не подтверждено.

Ким Чен Ын давно продвигает туризм. Вонсан — его родной город, где живут многие представители элиты. План создания курорта появился более 10 лет назад. Ким считает, что туризм поможет экономике и культуре страны.

На фото с открытия видно, как Ким наблюдает за отдыхающими, его сопровождали жена и дочь. СМИ заметили на дочери часы Cartier, которые запрещены к ввозу в страну по санкциям ООН.

Фото: KCNA

Курорт планировали открыть ещё в 2019 году, но стройка затянулась, а потом началась пандемия. Границы Северной Кореи снова открылись только в августе 2023 года. С тех пор страну начали посещать российские туристы. В мае восстановилось ж/д сообщение Расон — Владивосток, а 25 июня в Москву впервые за 5 лет прибыл поезд из Пхеньяна.

В 2024 году число авиарейсов между Владивостоком и Пхеньяном увеличилось до пяти в неделю. В прошлом году КНДР посетили 1,5 тысячи россиян. Некоторые ездили на горнолыжные курорты и в детские лагеря.

В начале 2025 года туристов пустили из Европы и Австралии, но вскоре туризм снова приостановили без объяснений.

Эксперты считают, что курорт вряд ли привлечёт много западных туристов. Основной интерес по-прежнему вызывают Пхеньян, демилитаризованная зона и советская архитектура. Тем не менее, Северная Корея остаtтся интересным направлением для любителей необычных путешествий.