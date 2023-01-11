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Килограмм синтетических наркотиков изъяли у граждан Кыргызстана в Атырау

11 Января 2023, 23:48
Килограмм синтетических наркотиков изъяли у граждан Кыргызстана в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Подозреваемые перевозили наркотическое средство из Шымкента на такси и пытались продать его в интернете, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сотрудники управления по противодействию экстремизму и управления по противодействию наркопреступности в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявили и задержали граждан Республики Кыргызстан 2000 и 2002 года рождения. У них нашли около килограмма синтетических наркотических средств. По словам подозреваемых, они перевозили наркотическое средство из Шымкента на такси и пытались сбыть через интернет», - сообщили в пресс-службе департамента полиции региона.

Подозреваемых задержали и поместили под стражу. Назначена судебная экспертиза.

«По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 297 УК РК. Иная информация опубликованию не подлежит в соответствии со статьей 201 УПК РК», - заключили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Алматы полицейские изъяли 100 килограммов «синтетики». Подозреваемый арендовал частный дом и устроил там нарколабораторию.

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